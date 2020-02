Round Up: Les critiques de films Sonic sont là, et elles ne font pas une jolie lecture

Après une campagne pour changer l’apparence du personnage principal et un court délai dans sa sortie, nous arrivons enfin à voir ce que beaucoup Sonic l’hérisson le film est comme. Basé sur la longue série de jeux vidéo de Sega qui s’est étendue sur les dernières décennies (sans parler d’une large gamme de systèmes de jeu), le film met en vedette James Marsden, Ben Schwartz et un Jim Carrey plutôt frénétique, et est dirigé par Jeff Fowler , spécialiste des effets visuels qui fait ses débuts de réalisateur avec cette sortie.

Avec un budget rumeur d’environ 95 millions de dollars et les attentes de la base de fans de Sonic (ne dérangez pas ces gars, faites-nous confiance), Sonic brise-t-il la malédiction des pauvres films basés sur les jeux vidéo? Eh bien, d’après les premières critiques, il semblerait que la réponse soit un «non» retentissant.

Nos amis de la marque Eurogamer le film “un travail de copier-coller sans charme” qui ne parvient pas à faire le meilleur usage du personnage:

Ce n’est pas que le film Sonic soit mauvais, bien qu’il ne soit certainement pas bon. C’est que c’était une idée terrible dès le départ. C’est un travail de copier-coller d’un Hollywood tellement affamé de propriété intellectuelle qu’il va essayer de faire un film sur tout personnage reconnaissable sur lequel il peut mettre la main – sans demander qui il est ni pourquoi les gens l’aimaient en premier lieu.

Le journal britannique The Guardian a décerné au film deux étoiles sur cinq, déclarant que “comme son héros rapide et déficient d’attention, cela ressemble à un travail précipité”, mais en ajoutant:

… si ce film a un as dans le trou, c’est Jim Carrey, incarnant l’inventeur parrainé par le gouvernement, le docteur Robotnik. Carrey donne à son méchant de bande dessinée le traitement complet: des yeux dardants, une moustache virevoltante, un complexe de supériorité flétri et des mouvements si exagérément balletés qu’ils frisent la danse interprétative. Il est bien plus animé que Sonic. Et bien trop beau pour ça.

Le Telegraph (abonnement requis) appelle le film “une exploration terne et sans joie” et déplore le fait que tant de ce qui se passe à l’écran est totalement dissocié de l’intrigue et des paramètres vus dans les jeux originaux:

Quel était votre niveau préféré dans les jeux vidéo Sonic the Hedgehog? Celui dans lequel Sonic a été chassé avec des mitrailleuses et des chiens renifleurs dans une forêt alpine? Ou peut-être celui dans lequel Sonic a visité un bar de plongée en bordure de route, a essayé la danse en ligne, a joué aux fléchettes et s’est bagarré avec Hell’s Angels? Même en tant que fan avoué des escapades 16 bits originales de l’érinaceide à piquants de cobalt, je dois dire que j’ai du mal à me souvenir de ces moments particuliers.

Le magazine britannique de longue date Empire lui a également attribué deux étoiles, déclarant que “Jim Carrey, en forme, ne peut pas empêcher les débuts de Sonic de se produire comme une occasion manquée”:

C’est lorsque Carrey n’est pas à l’écran que Sonic The Hedgehog déçoit. La bromance centrale fade entre Sonic et le shérif trop confiant de Marsden manque quelques battements clés, et la vitesse à laquelle leur relation se développe signifie que les moments les plus émouvants de la dernière moitié du film ne frappent pas comme ils le devraient peut-être.

Le collègue de cinéma Variety n’a pas été impressionné non plus, déclarant:

Étant donné le niveau d’obsession avec lequel les fans de Sonic le considèrent, les créateurs de “Sonic the Hedgehog” auraient bien fait de transformer le film en un parc à thème burlesque de tromperie de jeux vidéo, comme l’imaginable et implacable “Ralph Breaks the Internet”. Mais non! Leur mauvaise décision vraiment épique, bien pire que la conception humanoïde tatillonne originale de Sonic, était de faire du film “Sonic” l’une de ces comédies d’aventure maladroites en direct avec un weisenheimer générique animé numériquement plongé au milieu.

AV Club a partagé ce sentiment de déception:

… ce projet créatif en faillite dissocie son personnage principal à la fois de la vitesse et des yeux tropicaux, des décors en boucle des boucles des jeux Sonic, le laissant tomber dans des relais routiers ternes, des cuisines de banlieue et le siège passager d’une voiture qui traîne sur une autoroute quelconque. Même les faibles éclats d’action sont sans particularité; le meilleur réalisateur que Jeff Fowler puisse offrir est une faible imitation de la séquence “Time In A Bottle” de X-Men: Days Of Future Past. Seul Carrey, à moitié engagé dans un shtick fou fou et recyclé, menace de propulser Sonic The Hedgehog hors de son junkyard pour enfants.

Mais tout le monde ne détestait pas totalement ça! The Verge dit que Sonic est “trop ​​mignon pour ne pas aimer” et ajoute:

En fin de compte, Sonic est un film pour enfants qui reconnaît qu’il peut s’agir de la première introduction des enfants au hérisson, il fait donc peu de références au monde du jeu vidéo dont il est issu et passe plus de temps à faire allusion à ce qu’il pourrait obtenir. Malheureusement, les gags semblent quelques années trop tard, se datant immédiatement: il y a plusieurs blagues sur les pâtes illimitées d’Olive Garden. Sonic fait danser la soie dentaire non pas une, mais deux fois. Ils font des blagues sur Vin Diesel dans The Fast and the Furious. (En fait, celui-ci restera probablement pertinent aussi longtemps qu’ils continueront à faire des films FF, ce qui est éternel.)

Games Radar était également plus positif et lui a donné trois étoiles sur cinq possibles, déclarant:

Se terminant par une paire de scènes de mi-crédits qui ne taquinent pas tant une suite que confirment carrément les intentions d’en faire une, c’est un film qui devrait avoir des fans inconditionnels faisant des boucles. Que Sonic ait le kilométrage au box-office pour aller aussi loin reste à voir, mais sur la base de ce premier versement meilleur que prévu, de nouveaux temps rapides ne seraient pas nécessairement une mauvaise chose.

IGN livre la critique la plus positive du lot, donnant le film 7/10 et disant:

Alors que cette comédie d’action familiale souffre d’une histoire simpliste et s’appuie trop sur des clichés visuels fatigués, Sonic the Hedgehog est néanmoins stimulé par de solides performances de Ben Schwartz en tant que Sonic et Jim Carrey en tant que Dr Robotnik. Leur jeu de chat et de souris en cours est divertissant, et les fans passionnés de la franchise Sega devraient apprécier tous les clins d’œil à l’histoire de Sonic. Ne vous y trompez pas, ce film au rythme effréné est fait avant tout pour les fans de Sonic. Si vous avez été là pour le petit gars bleu ces 29 dernières années, de ses humbles débuts sur la Sega Genesis à son itération actuelle, alors Sonic the Hedgehog est la lettre d’amour que vous recherchez probablement. Sinon… gardez peut-être vos bagues en or.

