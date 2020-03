Round Up: The Animal Crossing: les examens de New Horizons sont arrivés, et nous sommes prêts pour un régal

Animal Crossing: New Horizons sera enfin entre nos mains à la fin de cette semaine, et les critiques sont maintenant terminées.

J’espère que vous aurez déjà vu notre propre critique où nous avons décrit le jeu comme “un chef-d’œuvre qui valait bien d’attendre”, mais qu’en est-il partout ailleurs? Comment le jeu a-t-il été reçu par les critiques de tous les horizons?



Vous serez heureux de savoir que le jeu n’a reçu que des éloges à tous les niveaux. Jetons un coup d’œil à ce que les gens ont dit:

Les gens de VGC lui ont attribué un 5/5 complet, disant que c’est un jeu “que chaque propriétaire de Nintendo Switch devrait prendre”.

New Horizons fait plus qu’assez pour s’appuyer sur les croisements d’animaux précédents et rejoint facilement la liste des logiciels que chaque propriétaire de Nintendo Switch devrait prendre. À une époque où le monde extérieur peut souvent être assez effrayant, New Horizons est l’évasion réconfortante dont tout le monde a besoin.

Un autre examen complet des notes vient de Dieu: un Geek, qui dit que c’est tout ce que les fans à long terme pourraient espérer.

Si vous êtes impatient d’Animal Crossing: New Horizons en tant que fan à long terme, sachez que c’est tout ce que vous auriez pu espérer, c’est-à-dire qu’il s’agit plus d’Animal Crossing avec des améliorations de la qualité de vie sur ce qui pourrait être la meilleure console que Nintendo ait jamais connue. éteindre. Il vendra des millions, gagnera de nouveaux fans et comptera le plus grand nombre de parties pour les années à venir.

IGN a décerné au jeu un 9/10, disant qu’il suit les traces de Souffle de la nature et Super Mario Odyssey en apportant avec succès sa franchise à la prochaine génération.

The Legend of Zelda, Pokemon et Super Mario ont chacun trouvé une nouvelle vie sur Nintendo Switch, et à la suite de ces jeux en nature est Animal Crossing: New Horizons: Un redémarrage étendu, poli et de nouvelle génération d’un jeu Nintendo classique.

The Guardian dit que c’est maintenant le moment idéal pour un jeu comme New Horizons.

Animal Crossing est tout ce dont j’avais envie: il est doux, apaisant, social et créatif, et mes discussions de groupe bourdonnent déjà de battage médiatique sur les coléoptères et la mode des villageois. S’il y a jamais eu un moment parfait pour un match comme celui-ci, c’est maintenant.

GamesRadar a noté quelques “frustrations temporelles”, mais sinon, il est reparti impressionné, attribuant le jeu 4,5 sur 5.

Il s’agit d’un jeu Animal Crossing de bout en bout, et bien que cela s’accompagne de frustrations temporelles, cette envie de passer “ cinq minutes de plus ” sur votre île s’approfondit chaque jour qui passe.

USGamer a également opté pour un score de 4,5 / 5, notant que New Leaf “reste le summum de la série”.

Animal Crossing: New Leaf reste le summum de la série, mais New Horizons apporte avec lui un tas de changements de qualité de vie bienvenus, tels que la terraformation de l’île à votre gré. L’ajout d’artisanat n’est pas un fardeau comme je le craignais. En fait, cela devient un objectif amusant à atteindre, diversifiant efficacement les tâches habituelles de vente de bogues et de poissons pour payer vos dettes sans déclin à ce raton laveur coquin.

Eurogamer l’a décrit comme “la meilleure sortie d’Animal Crossing à ce jour”.

Animal Crossing: New Horizons [is] probablement le meilleur que cette série ait jamais offert et donc l’un des meilleurs jeux de Nintendo à ce jour. Il présente un monde absurde dans sa banalité mais traversé de magie, offrant un évasion qui est sûrement fiable.

Animal Crossing: New Horizons sera lancé le 20 mars et est disponible à l’achat soit numériquement sur le Switch eShop, soit sous une belle forme physique.

