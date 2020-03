Roundguard est un RPG fantastique propulsé par Peggle

À ce stade, le devoir frappe l’œil du spectateur. Capture d’écran: Wonderbelly Games

Lancé sur Steam, Switch et Xbox One le vendredi 13 (et PS4 plus tard), Roundguard est essentiellement Peggle transformé en un jeu de rôle d’exploration de donjons. Un roguelike rebondissant, si vous voulez. En d’autres termes, c’est ma confiture.

Wonderbelly Games, basé à Seattle, a combiné le gameplay de Peggle de style Pachinko avec un butin aléatoire, des compétences spécifiques aux personnages et une progression RPG pour créer ce charmant amalgame de bonnes choses.

Faire rebondir les boules de chagrin d’amour, bang bang. Capture d’écran: Wonderbelly Games

Les joueurs choisissent l’une des trois classes, voyou, guerrier ou sorcier, chacune avec un ensemble particulier de compétences qui en fait un cauchemar pour les créatures comme les araignées, les skellingtons, les orcs et l’étrange spectateur. Les aventuriers arrondis sont tirés dans la mêlée, faisant rebondir des trésors, des potions et les créatures fantastiques susmentionnées. Lorsqu’une créature est touchée, le personnage du joueur inflige des dégâts mais en subit également. Faire rebondir les potions de guérison est essentiel pour réussir.

Chaque personnage est aidé par des compétences et des équipements attribués au hasard à mesure qu’il avance dans le donjon. Le voleur, mon personnage préféré, obtient une compétence de «double saut» qui lui permet d’utiliser du mana pour rediriger sa trajectoire en plein vol. L’équipement aléatoire aide également à l’aventure, ajoutant des dégâts supplémentaires et d’autres buffs bénéfiques ou affectant les ennemis de manière négative.

Roundguard est un concept intelligent mis en œuvre de manière charmante. Il prend un classique décontracté relativement inoffensif et lui donne des dents supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, les points ont été arrondis.

Plus Peggle

.