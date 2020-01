Royal Rumble 2020: examen, Bray Wyatt Vs. Résultats Daniel Bryan et mises à jour en direct pour le WWE PPV

WWE Royal Rumble 2020

Le premier Royal Rumble est terminé, et les femmes de la WWE ont organisé un match fantastique, rempli de grandes surprises, de spots amusants et d’un moment insipide. Consultez nos résultats en direct ici pour l’ensemble de l’événement. Les avis seront publiés ci-dessous quelques minutes après la fin de chaque match.

L’événement du 26 janvier se déroule au Minute Maid Park à Houston, au Texas, et ce stade est prévu pour une soirée amusante. Il n’y a que huit matchs sur la carte, mais deux d’entre eux sont des matchs Rumble, qui durent normalement environ une heure chacun. Consultez la carte de match complète ci-dessous.

Carte de match Royal Rumble:

Andrade (c) contre Humberto Carrillo (Championnat des États-Unis) Shorty G contre SheamusBayley (c) contre Lacy Evans (Championnat Smackdown Féminin) Roman Reigns contre King Corbin (Match Falls Count Anywhere) Becky Lynch (c) contre Asuka (Championnat féminin brut) “The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan (Championnat universel) Match Royal Rumble féminin Match Royal Rumble masculin

Ci-dessous, vous trouverez la revue de GameSpot de chaque match pendant la soirée, ainsi que nos réflexions sur certains des événements majeurs de la soirée. Comme d’habitude, Wrestle Buddies Mat Elfring et Chris E. Hayner sont sur place pour discuter du Royal Rumble de la WWE. Commençons.

Spectacle de lancement

Des notes seront ajoutées ici au début du spectacle de lancement de deux heures.

À l’aide d’un générateur de nombres aléatoires, Mat et Chris ont tiré des numéros pour les matchs Rumble masculins et féminins. Le nombre est le participant pour lequel ils devront rechercher.

Hommes Rumble Picks:

Mat: 9Chris: 4

Rumble Picks femmes:

Mat: 21Chris: 9

Le championnat des États-Unis a été ajouté au coup d’envoi.

Shorty G contre Sheamus

Gagnant: Sheamus

Mat: Tu te souviens d’American Alpha? Ils étaient super, et Chad Gable était super. Maintenant, nous avons le Shorty G reconditionné, dont le gadget est le talent d’amélioration de 1997. Cela ressemble beaucoup à 123-Kid, mais Gable n’a pas besoin de ce gadget. Le mec a de vraies côtelettes. Là encore, le futur X-Pac a fait de même. Mais bon, le Rumble de cette année se déroule dans un parc de baseball. C’est cool, non? Il est difficile de secouer ce match quand je n’aime pas que tout tourne autour de lui. J’en ai vraiment marre que Michael Cole dise “Shorty G.” Il le dit tellement. Le match lui-même était bien; c’était parfait pour le Kickoff Show, tant que vous le séparez de tout ce qui se passe à la télévision, car ce match n’a pas aidé la lutte à monter dans le classement. Mec, je me sens mal pour ces mecs. Ils sont tous les deux meilleurs que la façon dont ils sont réservés.

3/10

Chris: Honnêtement, ce match appartient au coup d’envoi. Je ne suis donc pas surpris. Cette «querelle» est une perte de temps pour tout le monde, y compris, en quelque sorte, Chad Gable. Son personnage est essentiellement un minuscule jobber mais même il est au-dessus de cela. Tant pis. Honnêtement, il s’agissait d’un match entre un grand homme et un homme minuscule. Sheamus a dominé Gable un groupe, Gable a brièvement monté un retour, et finalement, Sheamus a donné un coup de pied – avec un coup de pied brogue qui n’avait pas l’air très puissant. En outre, il convient de noter que le apport est éclairé par un projecteur gigantesque qui rend Sheamus encore plus pâle que la normale – ce qui est déjà incroyablement pâle. Quoi qu’il en soit, cette victoire ne fait rien pour un Sheamus de retour et n’aide certainement pas Gable, qui est déjà au bas de l’échelle.

3/10

Andrade (c) contre Humberto Carrillo

(Championnat des États-Unis)

Gagnant: Andrade

Mat: Rappelez-vous quand la musique d’entrée de Carrillo était “Dale Gas?” Cette chanson était ma confiture. Rappelez-vous quand le nom d’Andrade était Cien Almas – 100 âmes? C’était génial. Eh bien, assez de réflexion sur le passé. Tournons notre attention vers le présent. Je souhaite que ce match soit au milieu de la carte principale, car ce sont deux des gars les plus talentueux de la liste. Andrade sait comment organiser un match et surprendre le public sans qu’il devienne un spotfest. À la 13e minute, j’ai l’impression que cela a été une bataille, pas une course à l’arrivée. C’est formidable de voir la WWE se pencher plus lourd sur un match de style lucha plus long, car la bataille entre ces deux lutteurs a exceptionnellement bien fonctionné. La seule chose qui n’a pas trop bien fonctionné, c’est cette finition enroulée de nulle part. Cela semblait un peu anticlimatique à ce qui était un match fantastique entre ces deux lutteurs. Quoi qu’il en soit, j’ai adoré ce match.

8.5 / 10

Chris: Comment ce match s’est-il terminé lors du coup d’envoi? Contrairement à Sheamus vs Gable, cela mérite une place dans le spectacle principal, ne serait-ce que pour la façon dont Andrade a été ridiculement en feu récemment. Et entre lui et Carrillo, l’avenir de la WWE semble être entre des mains très talentueuses. C’est un match très convaincant que ces deux-là ont mis. Et Dieu merci, Andrade sait comment ralentir savamment le rythme d’un match pour vraiment traîner le drame à partir d’un moment donné. Trop souvent, des matchs comme celui-ci peuvent être un chaos continu. Bien que ce soit amusant, c’est aussi fatigant et l’histoire peut souvent se perdre. Honnêtement, il est peut-être préférable que ce match se poursuive pendant le coup d’envoi, car cela a donné aux deux salles la possibilité de respirer et d’organiser un match qu’ils n’avaient pas à traverser entre Rumbles. Trop souvent, nous avons vu des matchs de titre à mi-carte passer en quelques minutes simplement parce qu’il n’y a pas assez de temps. Au lieu de cela, celui-ci a raconté une histoire sur Carrillo poussant Andrade à sa limite, même si à la fin du champion, la cire a réussi à grincer la victoire avec un roll-up de nulle part. Bien que je puisse comprendre pourquoi cela a été décevant pour Mat, j’adore le fait que cela montre qu’Andrade est toujours déterminé à mettre fin au match, quelle que soit la situation. Il a vu une ouverture et l’a prise parce que, par-dessus tout, garder les mains sur le championnat des États-Unis est ce qui compte le plus. Maintenant, je veux voir Andrade prendre son titre et son talon agir sur un autre babyface adorable, le cimentant davantage comme un excellent méchant de lutte. De plus, Sam Roberts est odieux.

9/10

Roman Reigns contre le roi Corbin

(Match Falls Count Anywhere)

Gagnant: Règne romain

Mat: Cet hologramme de chien de Roman Reigns était très idiot. J’ai un peu aimé l’hologramme Reigns à grande échelle. Je veux t’admettre quelque chose. J’aime vraiment Roman Reigns et j’aime vraiment le roi Corbin. Bien sûr, c’est un gadget que d’autres lutteurs ont eu, mais c’est un si bon talon lâche, qu’il est incroyablement approprié pour lui. Le vrai perdant de ce match a été les tables, toutes les tables internationales des annonceurs. Heureusement, Funaki n’est pas affecté. Ce match est une bouffée d’air frais – et oui, je suis conscient que c’est le premier match de la nuit. C’est le chaos total dans le champ extérieur de Minute Maid Park, et j’adore ça. Pourquoi ne pas utiliser tout cet espace supplémentaire à votre avantage? Je n’ai pas eu autant de plaisir à regarder un match d’ouverture PPV depuis le plus longtemps. Cependant, j’étais très bouleversé lorsque Roman a mis Corbin dans le port-a-potty. C’est un roi, traitez-le comme tel. Je ne peux pas croire que ce match ait duré plus de 20 minutes. Il n’en avait pas envie. C’était une explosion et une sorte de tout ce que je voudrais dans un match de comptage de chutes partout.

8/10

Chris: Les matchs de Falls Count Anywhere sont toujours amusants. C’est une façon excitante de lancer la carte principale, même si j’aurais adoré clôturer l’émission avec des matchs Rumble. Cela dit, regarder Reigns et Corbin se battre mutuellement dans le stade est tout simplement divertissant. Mais sérieusement, combien de tableaux peut-on faire disparaître? Je déteste toujours le truc du roi, mais j’aime le baron Corbin. Je suis content qu’il puisse être dans une querelle comme celle-ci, et il montre vraiment jusqu’où il est arrivé. Pourtant, alors que je m’attendais à toutes sortes d’interférences de la part des Usos, Dolph Ziggler et Robert Roode – sérieusement, jetez un œil à nos prédictions – ce match n’en avait pas besoin. Cela enlève en fait à quel point ce combat aurait pu être intense.

Le bit de port a été drôle, mais il était clairement mis en scène, mais il était toujours divertissant – tout comme les derniers moments avec vu la lance romaine Corbin au sommet de l’abri pour la victoire. Honnêtement, ce n’était qu’une explosion totale.

8.5 / 10

Royal Rumble pour femmes

Gagnant: Charlotte

Mat: Les matchs Rumble peuvent être longs, fastidieux et parfois chargés, donc tout se résume vraiment à savoir si je me suis amusé ou non. Les femmes ont pris un très bon départ, même lorsque Lana et Liv Morgan se sont impliquées dans leur histoire, je m’en moquais. Otis a fait un arrêt hilarant pour Mandy Rose, ce qui m’a beaucoup fait rire.

Quant à nos chiffres, j’ai tiré 21, et c’était Kelly Kelly. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point j’étais déçu de ce choix. Elle se frotta les fesses au visage de Toni Storm. -10 étoiles. Au moins, Charlotte Flair l’a éliminée assez rapidement.

Le Santina schtick était mauvais et une perte de place. Cependant, nous avons eu beaucoup de Shayna Baszler frapper les gens, ce qui m’intéressait. Charlotte gagner était l’appel facile ici. Si facile, en fait, que Chris et moi l’avions prédite pour gagner le match Rumble. Ce fut un grand Rumble avec un très mauvais endroit.

8/10

Chris: Par où commencer? Avoir Lana dans le match est bizarre, tout comme elle s’appelle une superstar de la WW. Où est le E, Lana? Quoi qu’il en soit, c’était amusant de ne pas savoir qui était prêt pour ce match, car presque tout était une surprise, y compris Mighty Molly! Voir Candice LeRae dans le match me fait souhaiter de la voir contre Bayley à Wrestlemania, peu importe à quel point c’était improbable.

La vraie histoire de ce match est Bianca Belair, qui a non seulement battu le record du Rumble féminin pour les éliminations, mais a été une machine tout au long du match. Ce fut une performance star pour elle et je m’attends à ce qu’elle soit bientôt sur Raw ou Smackdown.

Dans l’ensemble, c’était un super Rumble. Il y avait un bon mélange des trois marques, avec juste la bonne dose de nostalgie dans le mélange. Et à la fin, la bonne personne a gagné. Charlotte se rendant à Wrestlemania pour se battre pour un titre a du sens. En espérant qu’elle jette son dévolu sur Bayley. Vous avez du pain sur la planche, match masculin.

8/10

Bayley (c) contre Lacy Evans

(Championnat Smackdown féminin)

Gagnant: Bayley

Bayley contre Lacey Evans

Mat: Après presque une heure d’avoir été collé à mon ordinateur pour le Women’s Rumble, j’ai dû utiliser la salle de bain et prendre de la nourriture, donc j’ai raté les premières minutes de ce match. Quand je me suis finalement installé, ce que j’ai vu était un match terne avec une arrivée rapide. Évidemment, nous n’avons pas besoin d’un slobberknocker après un Rumble d’une heure, mais d’après ce que j’ai vu, c’était un match assez fade.

5/10

Chris: J’adore Bayley comme talon. Evans étant un héros ne fonctionne pas encore pour moi, mais regarder Nayley narguer les enfants et être un scumbag est extrêmement divertissant. Il vaut probablement mieux que ce match ne dure pas trop longtemps après un Rumble d’une heure. Cependant, il a également joué sur les points forts des deux concurrents. De plus, avec Bayley prenant la voie du lâche et gagnant en tirant sur les collants, cela donne à Evans une raison d’exiger un autre match.

7/10

“The Fiend” Bray Wyatt (c) contre Daniel Bryan

(Championnat universel)

Gagnant: Le démon

Mat: J’aurais dû écrire cette critique pendant le match, mais je me suis retrouvé assis, à apprécier le spectacle. Cela fait un bon bout de temps depuis que nous avons vu ces deux-là dans un grand match l’un contre l’autre, et j’adore la façon dont ils se jouent l’un contre l’autre. Le Fiend est une force imparable et Bryan est un lutteur au cœur d’or qui n’abandonne jamais. C’est le mélange parfait pour la narration sur le ring, et ce match a été triomphant en ce qui concerne cela. L’angle de “match de sangle” a vraiment amélioré le combat entre les deux, car Bryan n’a jamais pu complètement s’écarter de Wyatt. En ce qui concerne la narration, c’était de première classe et j’ai adoré la façon dont tout s’est déroulé. Cependant, ces gifles de sangle semblaient faire énormément mal. Je me sens mal pour le corps de ces deux gars le matin.

8.5 / 10

Chris: En fait, le feu rouge du Fiend me manque pendant les matchs. Je ne sais pas ce que cela dit de moi. Dès le début, il était clair que ce match allait être vicieux et regarder ces deux-là se fouetter avec le bracelet en cuir, regarder Bryan descendre au niveau du Fiend, était incroyablement satisfaisant à regarder. C’était la prochaine étape nécessaire de leur premier match. Voir Bryan à plusieurs reprises si proche de renverser le Fiend a raconté une très belle histoire, le champion ayant finalement planté Bryan avec une griffe de mandibule pour continuer son règne de terreur. Le gadget de sangle a fonctionné pour le match, les deux concurrents y ont mis tout ce qu’ils avaient, et le résultat final est une affaire brutale qui les rend tous les deux plus puissants à la fin. Quand le Fiend finira par tomber, ça va être incroyable à voir.

8/10