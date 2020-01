Royal Rumble 2020: Les 15 participants les plus durs à l’histoire de la WWE

Le match WWE Royal Rumble est défini par son vainqueur – l’homme ou la femme qui se rend à l’événement principal WrestleMania et participe au Championnat WWE. Mais en raison de la structure du Rumble, la personne qui travaille le plus dur et la personne qui la gagne ne sont pas toujours les mêmes.

Cette galerie est pour les superstars de la WWE hors concours dans l’histoire de Royal Rumble: qui ont duré le plus longtemps, éliminé le plus de concurrents ou fait les deux. Durable est une distinction qui a du cachet; traditionnellement, le rôle est attribué à un vétéran, qui peut diriger le trafic et appeler des audibles de l’intérieur du ring. Il y a beaucoup de pièces mobiles dans un Royal Rumble. Pour qu’il descende comme il a été scénarisé, il faut une tonne de communication et de coordination.

