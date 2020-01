Royal Rumble 2020: prévisions, carte de match, heure de début du PPV WWE

Match Royal Rumble Hommes

Mat: Tout indique que Lesnar a remporté le match, ce qui m’amène à croire qu’il y aura une unification des championnats de l’événement principal de Raw et de Smackdown. Il n’y a rien que je veuille moins que Lesnar pour gagner, mais avec la préparation du match, c’est là que cela semble aller.

Cependant, ce serait un bon moment pour la WWE de tirer quelque chose de vraiment cool comme donner à Drew McIntyre un gros coup de pouce. À la fin du Rumble, cela pourrait revenir à McIntyre et Lesnar, et McIntyre pourrait éliminer la bête, devenant le vainqueur de Rumble cette année. En fin de compte, il défierait ensuite Lesnar pour le titre à Wrestlemania, mettant déjà en place une belle histoire entre les deux.

Remarque: Cette prédiction a été présentée dans l’article de la carte de match.

Chris: Je… je ne sais pas, mec. Brock étant là-dedans ne fait absolument rien pour moi. Je suis sûr que cela va mettre en place un match revanche avec Cain Velasquez à Wrestlemania, qui ne fait rien pour moi non plus. Je ne pense pas que l’un ou l’autre gagnera. Le gagnant va être Roman Reigns, qui continuera à défier The Fiend at Wrestlemania. J’adorerais me tromper et avoir quelque chose d’excitant et de nouveau – comme la suggestion de Mat de Drew McIntyre gagnant. Soyons honnêtes, cependant. Roman gagne.

Chris Pereira: J’ai cessé de regarder la lutte ces dernières années, mais j’ai passé un dimanche soir en janvier dernier à regarder ce que je pensais être le Royal Rumble 2019. Le nouveau PPV se produisait en fait le dimanche suivant, et je regardais une rediffusion de l’événement principal de 2015. Sur la base de ce que j’ai glané de cette expérience, je pense Sin Cara a un vrai coup cette année.

Note de l’éditeur: Personne ne dit à Chris P. que Sin Cara n’est plus à la WWE. Nous ne voulons pas lui briser le cœur.