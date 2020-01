Royaume-Uni: Animal Crossing New Horizons disponible en précommande avec des goodies sur la Nintendo UK Store

La sortie que la majorité d’entre vous attend avec impatience cette année sur Nintendo Switch est la prochaine entrée de la série bien-aimée Animal Crossing intitulée Animal Crossing: New Horizons. Le jeu adorable est maintenant disponible en précommande sur le Nintendo UK Store. Vous pouvez également choisir votre cadeau gratuit qui est soit un joli jeu de pins ou un joli sac fourre-tout. Vous pouvez voir tous les packs proposés pour Animal Crossing: New Horizons ici. Le jeu démarre le 20 mars.

Bien sûr, vous avez croisé des personnages colorés de près et de loin. Eu un grand temps comme l’un des gens de la ville. Peut même avoir tourné une nouvelle page et se consacrer au service public! Mais au fond, n’y a-t-il pas une partie de vous qui aspire juste à… la liberté? Une chance de faire ce que tu veux, quand tu veux? Alors peut-être une longue promenade sur la plage d’une île déserte, où une riche richesse de nature intacte vous attend, c’est exactement ce que le médecin a ordonné!

La créativité et le charme paisibles vous attendent pendant que vous retroussez vos manches et faites de votre nouvelle vie ce que vous voulez.

Collectez des ressources et créez tout, du confort des créatures aux outils pratiques. Embrassez votre pouce vert lorsque vous interagissez avec les fleurs et les arbres de nouvelles façons. Mettre en place une ferme où les règles de ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur ne s’appliquent plus. Faites-vous des amis avec les nouveaux arrivants, profitez des saisons, sautez à travers les rivières pendant que vous explorez, et plus encore!

Fonctionnalités:

Personnalisez votre personnage et votre maison, et décorez le paysage (avec des meubles, si vous le souhaitez!), Tout en créant votre propre île paradisiaque.Expérimentez un nouveau système d’artisanat robuste: collectez des matériaux pour tout construire, des meubles aux outils! Profitez d’une variété de des activités de détente comme le jardinage, la pêche, la décoration, l’interaction avec de charmants PNJ, et plus encore, alors que les expériences classiques de Animal Crossing prennent vie de manière amusante et nouvelle dans le cadre d’une île déserte.

Source: Nintendo UK Store

