Royaume-Uni: GAME devrait fermer 40 magasins

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le détaillant de jeux vidéo britannique GAME a constamment été en difficulté financière au cours des dernières années. Aujourd’hui, les choses ne vont pas beaucoup mieux pour l’entreprise. La rue du Royaume-Uni change et la majorité des gens achètent leurs jeux en ligne dans des endroits comme Amazon UK ou achètent leurs jeux en ligne. GAME a annoncé la fermeture probable d’une quarantaine de magasins. Nos pensées vont aux travailleurs car ils ont déjà réservé 27 emplacements marqués pour la fermeture.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les propriétaires à travers le Royaume-Uni pour nous assurer que nous n’avons pas à quitter les 40 emplacements, ce qui pourrait entraîner un certain nombre de pertes d’emplois”, indique un communiqué de la société. «Cependant, nous sommes confrontés à un marché de détail difficile et GAME, avec son empreinte commerciale étendue, doit se restructurer et les propriétaires doivent travailler avec nous pour établir des loyers réalistes et équitables.»

