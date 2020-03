Royaume-Uni – Les 40 meilleures ventes de logiciels au cours de la deuxième semaine de mars

Chaque fois qu’un jeu de poids arrive sur le marché, des mouvements importants se produisent généralement dans les listes de vente de logiciels des différents pays, et c’est ce qui s’est produit avec l’arrivée presque simultanée de deux titans dans leurs genres respectifs: Animal Crossing : New Horizons et Doom Eternal, avec un excellent accueil des deux, faisant du premier de ceux nommés les plus réussis de leur série, ce qui les a menés en tête de la liste des jeux les plus vendus la deuxième semaine de mars spécifiquement au Royaume-Uni, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Semaine précédente Semaine en coursTitreRatio AgeDeveloper1CROISEMENT ANIMAL: DE NOUVEAUX HORIZONSPEGI 3 + NINTENDO2DOOM ETERNALPEGI 18 + BETHESDA SOFTWORKS43CALL OF DUTY: MODERN WARFAREPEGI 18 + ACTIVISION54FIFA 20PEGI 3 + EA SPORTS25MARIO KART 8 DELUXEPEGI 3 + NINTENDO66GRAND VOL AUTO VPEGI 18 + ROCKSTAR127CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGYPEGI 7 + 3 + ACTIVISION258FORZA HORIZON 4PEGI MICROSOFT249CRASH EQUIPE RACING NITRO-FUELEDPEGI ACTIVISION1410RED 3 + 18 + Dead Redemption 2PEGI ROCKSTAR711TOM CLANCY DE LA DIVISION 2PEGI 18 + 3 + 2020PEGI UBISOFT2012JUST DANCE DE UBISOFT3813CALL DEVOIR: BLACK OPS 4PEGI 18 + ACTIVISION314POKEMON MYSTERY DUNGEON: RESCUE TEAM DXPEGI 7 + NINTENDO1715NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DELUXEPEGI 3 + NINTENDO816LUIGI’S MANSION 3PEGI 7 + NINTENDO1017MARIO & SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020PEGI 3 + NINTENDO2118SPYRO REIGNITED TRILOGYPEGI 7 + ACTIVISION3019STAR WARS JEDI: FALLEN ORDERPEGI 16 + EA GAMES3320SEA OF THIEVESPEGI 12 + MICROSOFT1521ÉPÉE POKEMONPEGI 7 + NINTENDO1822LA LÉGENDE DE ZELDA: SOUFFLE DU SAUVAGEPEGI 12 + NINTENDO3523MINECRAFT: XBOX EDITIONPEGI 7 + MICROSOFT1924NBA 2K20PEGI 3 + 2K125NIOH 2PEGI 18 + SONY COMPUTER ENT.926MINECRAFTPEGI 7 + NINTENDO2627BOUCLIER POKEMONPEGI 7 + NINTENDO2728 COLLECTION LEGO HARRY POTTER PEGI 7 + WARNER BROS. INTERACTIVE2329SUPER SMASH BROS. ULTIMEPEGI 12 + NINTENDO3630 LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS: REMASTEREDPEGI 18 + PLAYSTATION HITS2231WWE 2K20PEGI 16 + 2K32THE SIMS 4PEGI 12 + EA GAMES33DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAILING 3PINKIEGI 3 + 1 37GOD OF WARPEGI 18 + PLAYSTATION HITS3438MINECRAFT: BEDROCK EDITIONPEGI 7 + SONY COMPUTER ENT.2939SUPER MARIO MAKER 2PEGI 3 + NINTENDO3940 THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITIONPEGI 18 + BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

Voir aussi

Source

Connexes