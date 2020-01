Royaume-Uni, liste des logiciels les plus vendus en janvier 2020

Nous vous montrons ci-dessous la liste des jeux les plus vendus sur le territoire britannique au cours de la dernière semaine de janvier, ainsi qu’une comparaison des positions par rapport à l’avant-dernière semaine. Il faut dire que, sans être ce pays de tradition surtout nintendera, certains titres de la console hybride montent progressivement les positions, soulignant surtout Mario kart 8 Deluxe dans une quatrième position et Luigi’s Mansion 3 et Super Smash Bros Ultimate respectivement aux huitième et neuvième. Une mention spéciale mérite également Warioware Gold, le seul représentant de 3DS dans cette liste de best-sellers au Royaume-Uni, qui en plus de monter vertigineusement de nulle part – en tenant toujours compte de l’effondrement progressif des ventes de l’ordinateur portable tridimensionnel ces dernières années – presque inexplicablement (top 10 reprises de jeux vidéo), est revenu pour descendre à la vingtième position, une curieuse nouveauté sans aucun doute.

Sem. Sem. Act.GameAgeEditra21CALL OF DUTY: MODERN WARFAREPEGI 18 + ACTIVISION12DRAGON BALL Z: KAKAROTPEGI 12 + BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT43GRAND THEFT AUTO VPEGI 18 + ROCKSTAR84MARIO KART 8 DELUXEPEGI 3 + NINTENDO35FIFA 20PEGI 3 + EA SPORTS56STAR WARS JEDI: FALLEN ORDERPEGI 16 + EA GAMES147JUST DANCE 2020PEGI 3 + UBISOFT78LUIGI’S MANSION 3PEGI 7 + NINTENDO109SUPER SMASH BROS. ULTIMEPEGI 12 + NINTENDO1510LA LÉGENDE DE ZELDA: SOUFFLE DU SAUVAGEPEGI 12 + NINTENDO1811MARIO & SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020PEGI 3 + NINTENDO2012THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITIONPEGI 18 + BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT1713ÉPÉE POKEMONPEGI 7 + NINTENDO2114NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DELUXEPEGI 3 + NINTENDO2615CRASH TEAM RACING NITRO-FUELEDPEGI 3 + ACTIVISION2316WWE 2K20PEGI 16 + 2K17RUGBY 20PEGI 3 + BIG BEN1618FORMATION DU CERVEAU DU DR KAWASHIMA POUR NINTENDO SWITCHPEGI 3 + NINTENDO3819RESIDENT EVIL 2PEGI 18 + CAPCOM620WARIOWARE GOLDPEGI 7 + NINTENDO2521TOM CLANCY’S LA DIVISION 2PEGI 18 + UBISOFT3122SUPER MARIO ODYSSEYPEGI 7 + NINTENDO2423SUPER MARIO MAKER 2PEGI 3 + NINTENDO3424NBA 2K20PEGI 3 + 2K25MINECRAFTPEGI 7 + NINTENDO26CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGYPEGI 7 + ACTIVISION 3227 LEGO MARVEL SUPER HEROES 2PEGI 7 + WARNER BROS. INTERACTIVE28BOUCLIER POKEMONPEGI 7 + NINTENDO3029HELLO NEIGHBORPEGI 7 + GEARBOX PUBLISHING2830SPYRO REIGNITED TRILOGYPEGI 7 + ACTIVISION31SUPER MARIO PARTYPEGI 3 + NINTENDO932YO-KAI WATCHPEGI 7 + NINTENDO4033MINECRAFT: BEDROCK EDITIONPEGI 7 + SONY COMPUTER ENT.1934BORDERLANDS 3PEGI 18 + 2K2735LA LÉGENDE DE ZELDA: LE RÉVEIL DE LINKPEGI 7 + NINTENDO36ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITIONPEGI 3 + WARNER BROS. INTERACTIVE3737FORTNITE: DARKFIRE BUNDLEPEGI 12 + WARNER BROS. INTERACTIVE3938LEGO JURASSIC WORLDPEGI 7 + WARNER BROS. INTERACTIVE39CALL OF DUTY: BLACK OPS 4PEGI 18 + ACTIVISION40NEED FOR SPEED: HEATPEGI 16 + EA GAMES

