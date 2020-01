RPG-Platformer Underhero se dirige vers Switch le mois prochain

L’éditeur Digerati propose à Switch, le jeu de plateforme RPG de Paper Castle Games, une liste d’eShop. Une sortie est prévue pour le 14 février.

Voici un aperçu de Underhero, avec une bande-annonce:

Underhero est un jeu de plateforme RPG où le héros choisi a échoué, et un subordonné du roi maléfique prend à contrecœur sa place de nouveau héros. Utilisez le combat basé sur le temps pour vaincre les ennemis pendant que vous vous aventurez à travers le pays, affrontez des patrons excentriques et sauvez le Royaume de Chestnut de votre propre méchant patron, M. Stitches!

Principales caractéristiques:

Une aventure RPG à défilement latéral, avec un art pixel luxuriant et une esthétique cartoony

Sautez, réduisez, éludez, parlez et soudoyez votre chemin à travers une aventure fantastique avec une touche satirique

Combat au tour par tour… sans les tours! Les actions chronométrées avec précision sont vos armes les plus puissantes

Montez de niveau, résolvez des énigmes, trouvez des secrets dans un monde plein d’amis, d’ennemis et d’habitants étranges

Une merveilleuse bande originale composée par Stijn van Wakeren

Une histoire pleine d’humour et de mystères vous attend!

Underhero coûtera 16,99 $ sur le Switch eShop.

Source: Switch eShop

