Ruben Fleischer est officiellement le réalisateur du film Uncharted

Le film Uncharted a une histoire assez mouvementée. Pendant des années, différents spectacles ont été en charge d’être en charge d’une production en constante évolution d’acteurs, d’écrivains et de date de sortie. Cependant, il semble que les étoiles se soient enfin alignées et ce projet verra le jour l’année suivante avec une équipe stable, avec Ruben Fleischer en tant que septième et, espérons-le, dernier directeur.

Après les enregistrements de Spider-Man 3 interfère avec le calendrier de tournage de Tom Holland, qui jouera Nathan Drake dans l’adaptation d’Uncharted, Travis Knight a quitté ce projet, créant une série de spéculations et de rumeurs où Ruben Fleischer, connu pour son travail dans Venom et Zombieland: Double Tap, était au centre.

Enfin, Variety a confirmé que Sony et Ruben Fleischer étaient parvenus à un accord pour filmer l’adaptation d’Uncharted sur grand écran. Après des années et des années de développement, cette bande prend enfin forme, et le 5 mars 2021 arrivera enfin en salles. Récemment, il a été annoncé qu’Antonio Banderas et quelques autres acteurs se joindraient à ce film, bien que ses rôles restent un mystère. De même, Tom Holland, qui jouera un jeune Nathan Drake, a révélé qu’Uncharted 4 est la principale source d’inspiration de ce film, bien que cela se réfère davantage au ton et aux lieux et pas tellement à l’histoire.

Via: Variété

