Ruiner amène une action descendante sauvage pour passer bientôt

Ruiner, un jeu d’action cyberpunk de haut en bas qui a fait ses débuts sur PC, PS4 et Xbox One en 2017, arrive sur Switch. La nouvelle, annoncée par le compte Twitter officiel du jeu, plaira aux fans du jeu qui ont manifestement demandé un port Switch.

Insolemment, le binaire dans le tweet se traduit par “bientôt”.

Ruiner est un jeu d’action de haut en bas axé sur le tir, qui se déroule en l’an 2091. Vous incarnez un tueur amélioré cybernétiquement qui cherche son frère kidnappé, et le jeu a été célébré pour sa belle brutalité et son énorme arsenal d’armes futuristes . Vous pouvez également abandonner les fusils laser, les pistolets à ultrasons et les canons de foudre au profit d’un katana ou d’une pipe, si l’humeur vous en dit.

Ruiner a reçu un 8/10 dans notre critique d’origine, et le critique David Rayfield a fait l’éloge de l’histoire et du gameplay du jeu. “À travers les corps sans fin qui tombent par votre main, les couches sinistres de l’histoire se décollent pour révéler quelques surprises sur le sens de la vie, de la mort et de la vengeance. C’est un voyage révélateur qui vaut la peine d’être entrepris, mais il ressort de l’ouverture scène à la finale mystérieuse, la seule chose qui est pure et absolue dans le monde de Ruiner est le meurtre. “

Donner à Batman: Arkham Origins une deuxième série de jeux Chance7 qui ont besoin d’un retour en tête Nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 février 2019 Changements à Fortnite Chapter 2 Saison 2Final Fantasy 7 Remake, Persona 5, Sonic et plus refait dans DreamsStar Trek: Picard Épisode 5 “Stardust City Rag” Breakdown & Easter EggsApex Legends Saison 4 Kings Canyon Champion GameplayFight Us In Under Night In-Birth Exe :En retard[cl-r] Sur PS4 | GameSpot Community FridaysDestiny 2 Xur Location Guide 21 févrierTop nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 février 2020Obtenir un rang S et un combo parfait dans Bloodroots

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Ruiner – Killing The Creeps

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.