Rumeur: Assassin’s Creed: Ragnarok et Far Cry 6 pour 2020/2021?

Assassin’s Creed: Ragnarok et Far Cry 6 sont probablement les titres triple-A qu’Ubisoft sortira. (Image: Ubisoft)

Assassin’s Creed: Ragnarok (ou Kingdom, pour certains) rebondit sur le Web depuis avril 2019. Nous pouvons remercier les nombreuses fuites et sources pour celle-ci. Mais maintenant, grâce à de nouvelles informations sur les plans à venir d’Ubisoft pour 2020, il semble que le chapitre Viking dont nous avons tous parlé pourrait bien se présenter après tout.

Ubisoft a publié son appel de résultats trimestriels pour le troisième trimestre 2019. Dans le rapport, Ubisoft a annoncé que cinq titres triple-A sortiront entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Trois de ces titres, cependant, ont déjà été confirmés. Et non – ce n’est pas une nouvelle Splinter Cell. Au lieu de cela, vous pouvez vous attendre à Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters et Rainbow Six: Quarantine. Les deux autres titres triple-A doivent encore être confirmés, mais avec Ubisoft soulignant le fait qu’ils proviendront des développeurs des «plus grandes franchises», nous ne pouvons en combiner que deux et deux.

Assassin’s Creed a profité d’une routine d’horlogerie consistant à avoir un nouveau chapitre presque chaque année sans faute. Mais, avec l’année sabbatique en 2019 et un peu d’espace loin de la Confrérie, il semble que ce soit le bon moment pour que la tranche Viking soit présentée aux fans agités de Creed. Cela signifie que nous verrons probablement la séquence Ragnarok qui habite les ombres avant la chute de Noël, mes amis. Oh – mais ce n’est pas tout.

En laissant notre enfant Ubisoft de côté pendant un moment, il pourrait également être utile de regarder de plus près la plate-forme Far Cry. Bien sûr, seize ans, c’est long pour une franchise, mais Ubisoft a toujours été persistant quand il s’agit de livrer de nouveaux titres dans la saga. De plus, avec le schéma familier des lancements annuels, une sixième version majeure n’est pas exactement hors de question pour 2020/2021. Encore une fois, ce sont les rumeurs qui flottent entre des millions de fans. Mais, réunissez les faits et ces deux titres inconnus se démêlent facilement.

Quoi qu’il en soit, Ubisoft nous informera probablement au cours des prochains mois. Nous serons sûrs de garder nos oreilles au sol et de vous apporter tous les détails dès que la broche tombera. Jusque-là, gardez les yeux ouverts. L’année ne fait que commencer – et la tempête Ubisoft se prépare déjà.

Vous attendez-vous à voir Far Cry 6 et Assassin’s Creed: Ragnarok au cours des douze prochains mois? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et n’oubliez pas de vous arrêter sur notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités.

