Rumeur: Battle Royale de Modern Warfare fera ses débuts la semaine prochaine

À ce stade, l’arrivée du mode est plus qu’évidente Battle Royale, dit Warzoneà Call of Duty: Modern Warfare. Pour une raison étrange, ses développeurs ne veulent toujours pas l’annoncer officiellement, mais un autre indice trouvé dans le jeu semble indiquer sa date de sortie possible.

La dernière mise à jour du jeu a ajouté une nouvelle carte à son mode multijoueur, intitulée Bazar, et en son sein, les joueurs ont trouvé une référence qui pointe vers Warzone Il arrivera mardi 3 mars prochain. À travers Twitter, le compte des fans, Call of Duty Warzone News, a partagé l’image suivante:

Sur la nouvelle carte du Bazar, il semble y avoir une carte vierge avec la date 03/03 en dessous. ?

Serait-ce un indice de la date de sortie de Call of Duty Warzone? ? pic.twitter.com/eGt1k83pwX

«Sur la nouvelle carte du Bazar, il semble y avoir une carte vierge avec la date 03/03 écrite ci-dessous.

Serait-ce un indice sur la date de sortie de Warzone? »

Ces progrès vont de pair avec un précédent rapport de VGC Il a dit que nous aurions l’occasion d’essayer ce nouveau mode début mars. De même, tout indique Warzone Il arrivera gratuitement pour tous les joueurs et peut même être téléchargé individuellement.

