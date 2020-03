Rumeur: BOTW 2 s’inspirerait de Red Dead Redemption II

Cela fait longtemps Nintendo a révélé qu’une suite à La légende de Zelda: le souffle de la nature était déjà en développement. Bien que nous n’ayons toujours pas de détails officiels, certaines rumeurs ont récemment commencé à circuler sur Internet.

L’un d’eux en particulier semble avoir gagné plus de traction que d’autres, et cela vient du streamer Tyler McVicker, qui est également en charge de la chaîne Réseau de nouvelles Valve dans YouTube. Auparavant, McVicker s’est occupé du filtrage Demi-vie: Alyx ans avant son annonce officielle. Maintenant ça YouTuber a divulgué des informations sur Souffle de la nature 2Et voici ce qu’il en a dit:

“Contrairement à la première partie, ce jeu sera linéaire au début. Canoniquement, Link connaît déjà Hyrule, il est donc inutile de grimper à nouveau dans les tours.

Au lieu de cela, les développeurs ont rempli le monde d’une version miasmique de Ganon, et jusqu’à ce que l’infection soit éliminée d’un endroit à l’autre, il sera impossible de se déplacer dans Hyrule.

À cet égard, les emplacements ont été beaucoup plus approfondis que dans l’original. Au moins, il existe des donjons fortement inspirés par un jeu qui sait très bien ce que c’est que de travailler dans des donjons.

En général, lors de la conception du monde de Breath of the Wild 2, ses développeurs se sont inspirés de Red Dead Redemption 2 et d’un autre jeu inconnu. »

Via: Nintendo Insider

