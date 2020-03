Rumeur: Call of Duty 2020 serait un redémarrage de Black Ops

Selon une nouvelle rumeur, la prochaine tranche de Appel du devoir pour cette année ce serait un redémarrage de Call of Duty: Black Ops, similaire à ce qui s’est passé l’année dernière avec Guerre moderne. Le projet a un nom de code Call of Duty: Zeus, mais enfin on pourrait simplement l’appeler Call of Duty: Black Ops.

Le rapport vient de La révolution du jeu, une source fiable de rumeurs et de fuites de la franchise, qui a précédemment divulgué des informations qui se sont avérées vraies sur Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty Warzone. En plus de cela, La révolution du jeu prétend avoir des détails sur le multijoueur, le mode zombie et la campagne solo.

Quant au multijoueur, la rumeur dit que les cartes seront mieux distribuées que celles de Guerre moderne et qu’il y aura des modes de jeu pour jusqu’à 32 v 32 utilisateurs. De même, la régénération de la santé ne serait pas automatique, comme Call of Duty: WWII, et tous les DLC arriveraient gratuitement. Le mode zombie aurait une approche beaucoup plus réaliste, et ce serait quelque chose de totalement différent de ce que nous avons vu précédemment.

De plus, la campagne solo couvrira la guerre de Vietnam avec des événements beaucoup plus réalistes et brutaux que Guerre moderne. Il aura plusieurs séquences qui auront un impact sur le joueur, y compris un questionnement intense. Nous pouvons apprécier l’histoire sous plusieurs angles, y compris États-Unis, Vietnam et Viet Cong, cependant, Alex Mason et Frank Woods Ils seront de retour, mais avec de nouveaux acteurs.

Ce ne serait pas la première fois que nous entendions parler d’un possible redémarrage de Black opsEh bien, l’année dernière, cette rumeur a également été révélée par une autre source. Bien que nous devions prendre ces informations avec réserve, le fait que deux sources différentes aient corroboré ces informations lui donne un peu plus de soutien et de crédibilité.

Source: La révolution du jeu

