Rumeur: Call of Duty: Modern Warfare 3 sera également remasterisé

30/03/2020 16:27

Plus tôt ce mois-ci, l’éminent YouTuber et filtre bien connu, TheGamingRevolution, fait en sorte que plusieurs ensembles de Activision étaient déjà en développement, y compris Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé, qui pourrait débuter demain. Maintenant, il semble que sa suite soit également en route.

Au moyen de Twitter, cet utilisateur a suggéré qu’une version remasterisée de Call of Duty: Modern Warfare 3 cela faisait aussi partie des plans Activision. Voici ce qu’il en a dit:

MW3 Remastered est en train de travailler depuis un certain temps maintenant aussi je me demande comment / quand ça va baisser

– TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo2) 27 mars 2020

“Ils travaillent sur MW3 Remastered depuis un certain temps, donc je me demande comment / quand cela arrivera.”

Comme pour toutes les rumeurs et fuites, ces informations doivent être prises avec réserve. Mais compte tenu de sa trajectoire, il y a une forte possibilité de voir ME3 Remastered dans un futur. Pour l’instant, laissons d’abord le remasterisateur de Modern Warfare 2.

Source: TheGamingRevolution

