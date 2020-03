Rumeur – Call Of Duty MW2 Remaster arrivera plus tard cette année

Pourrions-nous enfin voir le remasterisation de Call Of Duty Modern Warfare 2 cette année.

Il semble que nous pourrions voir Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remaster arriver plus tard cette année selon un leaker COD. Nous savons depuis un certain temps qu’un remasteriseur MW2 était en route, avec des rapports indiquant que le développement s’était terminé en avril 2019. Cependant, Activision n’a donné aucune date de sortie sur le remasterisateur MW2.

Mais selon Okami qui prétend que le remasterisateur MW2 arrivera plus tard cette année.

Modern Warfare Remastered sort cette année, avec le mode multijoueur #ModernWarfare # MW2R @ TheGamingRevo2

– Okami (@ Okami13_) 29 février 2020

Maintenant, Okami a divulgué d’autres informations sur Call Of Duty dans le passé, comme le Gunfight Alpha 2v2 l’année dernière, Okami a divulgué ce Gunfight 2v2 un mois avant sa sortie. Okami a également déclaré que le 10 mars, nous verrons Warzone sortir, donc si cela se produit, cela ajoutera plus de crédibilité à la fuite.

– Warzone lance le 10 mars

– La remorque est prête. Ça arrive jeudi ou lundi.

– Libre de jouer

– Escouades uniquement

– Sera dans son propre client séparé

Lorsque tout cela se réalisera, vous saurez que j’ai raison au sujet du MW2R à venir cette année.

– Okami (@ Okami13_) 5 mars 2020

Bien qu’Activision n’ait pas encore donné de date de sortie, nous espérons que le remasteriseur MW2 va baisser cette année, en particulier avec le lancement des nouvelles consoles, ce serait le moment idéal.

Êtes-vous excité pour un remaster MW2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

