Rumeur: Coronavirus pourrait retarder le développement de DLC pour Smash Ultimate

Le virus COVID-19 continue de se propager dans l’industrie du jeu vidéo. Bien que, pour le moment, rien ne soit officiellement confirmé, les rumeurs suggèrent que le développement du deuxième pack de personnages DLC pour Super Smash Bros.Ultimate pourrait souffrir d’un retard à cause du tristement célèbre coronavirus.

Dans la dernière chronique Famitsu de Masahiro Sakurai, directeur de Super Smash Bros.Ultimate, le développeur a discuté de ses plans pour une réunion avec un éditeur pour discuter d’un certain personnage DLC. Cependant, leur rencontre a dû être reportée en raison du danger posé par le coronavirus.

De même, Sakurai a expliqué comment la société réagirait au coronavirus plus tôt. Si quelqu’un dans le bureau est trouvé avoir COVID-19, l’ensemble du bâtiment sera fermé et le développement sera suspendu.. Pour le moment, il semble que l’annonce du prochain personnage DLC suivra son cours normal, mais le développement de celui-ci peut prendre plus de temps que prévu.

Il est possible que Nintendo annonce le ou les nouveaux combattants comme prévu, mais aucun travail de développement ne sera effectué.

COVID-19 aura un impact énorme sur beaucoup de jeux et beaucoup de titres seront impactés.

Tout cela via: https: //t.co/8iA8zALKxn

– PushDustIn (@PushDustIn) 17 mars 2020

Sur des sujets connexes, un employé de Nintendo of America s’est révélé positif pour le coronavirus. De même, une présentation axée sur les jeux indépendants pour le Switch aura lieu aujourd’hui.

Via: PushDustIn

