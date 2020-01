Rumeur: Crash Bandicoot est Smash Ultimate DLC Fighter 6, selon Byleth Leaker

Les rumeurs commencent déjà à circuler Super Smash Bros.Ultimateest la prochaine série de combattants DLC (s’arrêtent-ils jamais?), et cette fois Crash Bandicoot est le discours de la ville.

Cette supposée “ fuite ” vient d’un utilisateur de Twitter qui s’appelle @MandyCanNot, un visage apparemment nouveau sur la scène des rumeurs en constante expansion qui a été publié pour la première fois sur la plateforme en octobre de l’année dernière. À l’époque, ils ont correctement suggéré que Byleth serait le cinquième combattant DLC du jeu à l’avance, avant de noter que Crash serait le combattant numéro six dans un autre message le même jour.

byleth est combattant 5 dans le premier pack challenger: 0— MandyCan (@MandyCanNot) 22 octobre 2019

crash vient directement après le premier pack challenger – MandyCan (@MandyCanNot) 22 octobre 2019

La combinaison de l’exactitude du premier message et peut-être de la confiance du second a maintenant fait attention aux fans et à plusieurs médias. Le 20 janvier, il y a seulement quelques jours, @MandyCanNot a déclaré qu’ils pensaient toujours que Crash Bandicoot était le sixième combattant, notant qu’ils ne partageraient plus sur le sujet jusqu’à ce que le personnage soit officiellement dévoilé.

Maintenant, comme toujours, nous vous exhortons à prendre ces informations avec une énorme pincée de sel; pour tout ce que nous savons, prédire avec précision Byleth aurait bien pu être une chance. Soit dit en passant, nous avons mentionné la possibilité de Crash dans le prochain Fighters Pass dans une vidéo récente.

Alors, croyez-vous la rumeur? Vous pensez que c’est juste un tas de bêtises? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

.