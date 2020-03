Rumeur: deux présentations Nintendo devraient être diffusées avant la fin mars

Le détaillant britannique GAME a peut-être levé le couvercle sur une présentation Nintendo Direct avant la date prévue. Maintenant, pour ajouter à cela, l’écrivain, journaliste et utilisateur vérifié de VentureBeat Jeff Grubb a publié un article affirmant qu’une vidéo de Nintendo Indie World sera “probablement” diffusée le 18 mars, et une bonne Nintendo Direct devrait suivre cela le 26. Mars.

il en est aux dernières étapes de l’assemblage de la présentation vidéo. C’est basé sur ce que nous entendons ainsi que sur d’autres indicateurs.

Donc, pour être clair, deux présentations vidéo devraient être diffusées avant la fin de ce mois. Alors que Jeff dit qu’il “ne peut pas confirmer” les titres propriétaires qui seront présentés, il dit que la prochaine présentation jettera un regard beaucoup plus “large” sur la prochaine gamme de logiciels de Nintendo.

La société devrait également continuer à s’appuyer “fortement sur les remasters et les ports” et apportera davantage de soutien aux éditeurs et développeurs tiers. Il termine en disant que cela “se produit définitivement” et pense que nous en entendrons parler au début de la semaine prochaine.

Nintendo est profondément engagé dans le processus de mise en place de l’événement en fonction de ce que j’ai entendu. Il a décidé de nombreux jeux tiers qu’il inclura dans l’événement. Donc ça se passe définitivement – et presque certainement avant la fin du mois de mars.

Que pensez-vous de cela? Pouvez-vous voir une présentation Indie World et Nintendo Direct se dérouler avant la fin du mois?

