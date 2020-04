Rumeur: Disney travaille sur une série d’action en direct de Dragon Ball

Par Sebastian Quiroz

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de Dragon Ball Evolution, et il semble que la société ait suffisamment guéri et qu’elle soit prête à recevoir une nouvelle adaptation en direct de l’œuvre bien-aimée d’Akira Toriyama. Disney n’a pas seulement en tête un film Goku et ses amis, mais une série pour Disney + pourrait être en développement.

Selon le site We Got This Covered, Disney en est aux premiers stades de la production de une série d’action en direct de Dragon Ball pour Disney + axée sur, rien de plus et rien de moins, sur Vegeta, le prince des Saiyans. Ce spin-off aurait lieu après le premier film, mais avant le second.

Parce que le projet a encore un long chemin à parcourir, nous devrons attendre quelques mois pour avoir une sorte d’informations officielles de Disney. Compte tenu de l’attention portée aux détails et du bon traitement que cette société a accordé aux propriétés Marvel et Star Wars, Les fans de cet anime pourraient s’attendre à un travail assez décent, ou au moins supérieur à Dragon Ball Evolution.

Sur des thèmes similaires, le film Sailor Moon Eternal a publié une nouvelle affiche et une bande-annonce. De même, avec ces incroyables protège-dents Dragon Ball, vous pouvez combattre le coronavirus et avoir l’air plutôt bien dans le processus.

