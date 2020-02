Rumeur: il semble que Luke Skywalker pourrait rejoindre le casting de la série Witcher de Netflix

© Lionsgate

Mark Hamill est un acteur incroyablement talentueux, à la fois dans le domaine des films en direct et des longs métrages d’animation. Sa carrière remonte à plusieurs décennies et il a contribué à des productions telles que Batman: The Killing Joke, Robotech: The Shadow Chronicles, Laputa: Castle in the Sky, Kingsman: The Secret Service et Temps de l’aventure, sans oublier de nombreux jeux vidéo tels que Gabriel Knight: Les péchés des pères, commandant de l’escadre et Kingdom Hearts III.

Cependant, malgré ce corpus énorme de travail, Hamill va toujours être célèbre pour jouer un personnage: Luke Skywalker de Guerres des étoiles.

Pourtant, il fait de son mieux pour ajouter à son bassin de travail déjà enviable – et, si l’on en croit les rapports de We Got This Covered, il rejoindra bientôt le casting de la saison 2 de Netflix. Witcher , jouant le rôle de Vesemir, l’un des sorciers responsables de la formation de Geralt, le principal protagoniste de la série.

Pour sa part, Hamill a été un favori des fans pour le rôle, et a exprimé en plaisantant son intérêt l’an dernier:

Je n’ai toujours aucune idée de ce que c’est ou de quoi il s’agit, mais je sais qu’ils ne m’ont jamais demandé de jouer à Vesemir … encore. # CallMyAgent https://t.co/8gZpuwfsMi— Mark Hamill (@HamillHimself) 25 décembre 2019

On sait que la deuxième saison de l’émission se concentrera sur le roman Blood of Elveset Vesemir joue un rôle important dans ce livre, aidant Geralt à former Ciri à Kaer Morhen. Fait intéressant, les talents de comédien de Hamill pourraient être utilisés dans le spin-off d’animation Witcher déjà confirmé, qui se concentre uniquement sur le personnage de Vesemir.

Netflix n’a pas encore commenté officiellement le rapport, il n’y a donc rien de gravé pour le moment, mais nous ne pouvons pas penser à quelqu’un de mieux adapté pour jouer le rôle – en particulier après les performances grisonnantes de Hamill dans les derniers films Star Wars, et son rôle dans la série TV Knightfall.

