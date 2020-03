Rumeur – La campagne Call Of Duty Modern Warfare 2 remasterisée à venir le 30 mars

Selon une rumeur, la campagne Call Of Duty Modern Warfare 2 Remastered pourrait être publiée le 30 mars.

Nous savons depuis un certain temps que Modern Warfare 2 remasterisé était en route, cependant, nous ne savions pas quand il allait sortir car Activision attendait le bon moment pour le sortir. Cependant, nous pourrions voir Call Of Duty Modern Warfare 2 Remastered sortir bientôt selon deux fuites bien connues.

Hier, des images ont été divulguées de la campagne Call Of Duty Modern Warfare 2 remasterisée, que vous pouvez consulter ici. Maintenant, après cette fuite, un leaker bien connu appelé TheGamingRevolution qui a divulgué de nombreuses informations sur Call Of Duty dans le passé est sorti et a déclaré que la campagne Call Of Duty Modern Warfare 2 Remastered pourrait sortir le 30 mars.

Je viens de parler à @ Okami13_, et selon lui, Modern Warfare 2 Campaign Remastered sortira lundi prochain le 30 mars!

