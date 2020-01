Rumeur: la compatibilité de Pokemon GO peut avoir été supprimée / retardée pour Pokemon Home

La semaine dernière, The Pokemon Company a organisé un Pokemon Direct où plus de détails sur le prochain Accueil Pokemon le service de stockage a été partagé.

Pendant le Direct, le graphique suivant a été montré expliquant comment Accueil Pokemon fonctionnerait pour transférer Pokemon d’autres titres Pokemon dans Épée et bouclier Pokémon.

Comme vous pouvez le voir, les listes graphiques Pokemon Bank aussi bien que Allons Pikachu / Évoli comme des jeux qui Accueil Pokemon est compatible avec, vous permettant d’amener Pokemon de ces jeux à Épée et bouclier Pokémon à condition qu’ils soient dans le Galar Dex ou inclus dans les mises à jour gratuites du pass d’extension.

Cependant, après la diffusion du direct, les fans ont rapidement remarqué qu’un jeu en particulier était absent du graphique: Pokemon GO. En arrière quand Accueil Pokemon a été annoncé pour la première fois, Pokemon GO avait été inclus parmi ses titres compatibles, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

En raison de Pokemon GOL’absence du dernier graphique, les fans se demandent maintenant si c’était une simple erreur de la part de la société Pokemon, ou si Pokemon GO la compatibilité a peut-être été supprimée ou retardée pour Accueil Pokemon.

Comme le service doit être lancé le mois prochain, nous entendrons probablement plus de détails sur Accueil Pokemon très bientôt, y compris si Pokemon GO la compatibilité sera toujours en vedette. Nous ne manquerons pas d’apporter les dernières mises à jour au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.