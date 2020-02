Rumeur: le mode Battle Royale de Modern Warfare sera jouable “bientôt”

Le mode bataille royale de Call of Duty: Modern Warfare (2019) est un secret de polichinelle. Bien que ni Activision ni Infinity Ward n’en aient parlé de cette manière, plusieurs fuites et les analystes de l’industrie disent qu’il ne nous reste plus grand-chose pour voir une bataille royale mis en œuvre dans ce SPF.

Les deux sociétés ont apparemment fait allusion à un tel ajout avec une cinématique dans le jeu qui a été ajoutée dans le cadre de la grande mise à jour de la saison 2 du titre. Cela dit, bien qu’il n’y ait pas d’informations officielles sur le mode, une nouvelle fuite a révélé qu’elle serait appelée Warzone. Pendant ce temps, des rumeurs et des rapports supplémentaires ont mentionné que la bataille royale serait indépendante et gratuite.

Sera en mesure de jouer assez tôt. https://t.co/A1a6bEOnrk

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 12 février 2020

Comme toujours, vous devez prendre ces rumeurs pour ce qu’elles sont, des rumeurs sans confirmations. Cependant, il ne serait pas surprenant que ces informations se réalisent et que dans quelques semaines ou mois, le mode bataille royale sera officiellement révélé.

Modern Warfare: Battle Royale est appelé “Call of Duty: Warzone”

Sera un jeu gratuit autonome, cela pourrait sérieusement changer la donne pour la franchise. pic.twitter.com/2JlWEtJlU5

– Miguel Lozada (@MLozada) 12 février 2020

Vous pouvez regarder la bande-annonce de la deuxième saison de CoD: Modern Warfare ici. De même, plus tard cette année, nous verrons un nouveau jeu de cette saga.

Via: Daniel Ahmad

