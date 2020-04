Rumeur: le nouveau jeu Batman lancerait l’univers du jeu vidéo DC

Par Rodolfo León

On attend depuis des mois pour voir ce qu’ils font Warner Bros. Montréal. Le développeur nous a montré quelques teasers du nouveau jeu de Batman depuis septembre 2019, et tout semble indiquer que le thème principal sera centré sur la Cour des Chouettes. Maintenant, de nouvelles informations ont émergé qui révèlent plus de détails sur ce mystérieux projet.

Selon des sources proches du portail Geeks WorldWide, ce nouveau jeu de Batman Ce serait un “redémarrage en douceur” de la franchise, en d’autres termes, il ne se situera pas dans la saga Arkham. Apparemment, le plan initial était de diriger une suite directe à Arkham knight avec Damian Wayne en tant que protagoniste, mais le projet a finalement été annulé.

La chose intéressante à propos de tout cela est que ce nouvel épisode commencerait le “DC Game Universe“, Ce qui signifie que Le cavalier de la nuit il ne serait pas le seul héros de cet éditeur à avoir son propre jeu vidéo. GWW Il indique également que le titre aura un mode coopératif et que nous pourrons contrôler plusieurs membres de la Batifamille.

Il est difficile de dire à quel point ces informations sont vraies, mais le portail semble être très confiant avec les détails. Warner bros J’avais l’intention de tenir une conférence à E3 avant qu’il ne soit annulé, il ne devrait donc pas s’écouler longtemps avant de connaître officiellement ce nouveau projet.

