Rumeur: le titre de Switch majeur cette saison des Fêtes pourrait contenir des “pneus”

Regardez ces pneus

Il y a quelques semaines, le “prolifique” leaker Sabi – qui a de solides antécédents – a déclaré un nouveau Paper Mario jeu et 2D Metroid le titre sortira cette année. Il y a quelques jours à peine, la même personne a affirmé La légende de Zelda: le souffle de la nature la suite prenait plus de temps que prévu, et maintenant ils disent que la sortie majeure et “plus probable” de Nintendo pour cette saison des fêtes contient des “pneus”.

Voici les tweets cryptiques les plus récents de Sabi, basés sur les informations de la source:

Botw2 a pris plus de temps que prévu au cours de l’e3 2019, il ne semble donc pas que ce soit la sortie des fêtes de cette année, ce qui ajoute plus de crédibilité au titre principal auquel je faisais référence sur un tweet l’autre jour. Aucun n’est encore gravé dans la pierre, alors prenez du sel. Le plus probable a .. des pneus— Sabi (@New_WabiSabi) 31 janvier 2020

Lorsque vous associez les pneus et Nintendo, il n’y a vraiment qu’une seule grande série de jeux qui vient à l’esprit – Mario Kart. C’est un peu difficile à croire, cependant, quand on considère le fait Mario Kart 8 Deluxe est l’un des principaux titres à feuilles persistantes du système hybride. Cette semaine, il a également été confirmé être le titre de Switch le plus vendu (en décembre 2019), ayant déplacé 22,96 millions d’unités dans le monde depuis sa sortie en 2017.

Pour être honnête, le tweet de Sabi il y a quelques jours a déclaré que le jeu pourrait être associé à une franchise majeure “vous ne vous attendez probablement pas” – il pourrait donc s’agir de presque n’importe quoi, à condition qu’il ait des pneus.

À la suite de tout cela, Sabi a posté une image de l’ancien costume de soldat Mii qui a été rendu disponible en Super Smash Bros.Ultimate cette semaine, puis a fait mention de The Wonderful 101, qui a fait la une des journaux ces derniers temps.

Mots étouffés sur Platinum et W101 au loin

Comme mentionné précédemment, Sabi a divulgué un certain nombre d’histoires majeures avant l’E3 l’année dernière, et a même reçu un cessez-le-feu de la part d’un avocat représentant Nintendo, pour éviter tout dommage supplémentaire.

Que pensez-vous de cette dernière rumeur? Comme toujours, prenez-le avec un grain de sel et dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.

.