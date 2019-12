Rumeur: les sprites bêta de Pokemon Diamond / Pearl bêta, montrent des designs masculins / féminins distincts

Publié le 20 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

Une fuite potentielle de Pokémon a récemment fait surface sur 4chan. Soi-disant, tout un tas de sprites bêta de Diamond et Pearl sont apparus en ligne. Ils sont remarquables dans la façon dont ils présentent le Pokémon, car il existe des conceptions distinctes pour les variantes masculines et féminines.

Prenez Pikachu par exemple. Apparemment, la version féminine de cette créature a un cœur au bout de sa queue et a des oreilles coupantes. Nous avons également un regard sur une femelle Charizard avec une corne, une femelle Arcanine avec une crinière en flèche, une femelle Mudkip avec une nageoire céphalique plus courte, une femelle Plusle avec des oreilles plus petites et une femelle Marill ont une plus grande boule à la fin de sa queue.

Voici quelques points importants:

Nous ne pouvons malheureusement pas vérifier la validité du poste 4chan et des sprites pour le moment. Cependant, Lava Cut Content souligne que les conceptions sont conformes à la version préliminaire ainsi qu'aux données internes des jeux, «et à d'autres informations de développement» telles que ce qui était couvert dans un ancien numéro du magazine CoroCoro. Et bien que nous n'ayons qu'une partie de la fuite ici, il faudrait énormément de travail pour créer des designs pour autant de Pokémon différents.

