Rumeur: Mario Galaxy remasterisant et nouveau Paper Mario en route

30/03/2020 9 h 02

2020 marque le 35e anniversaire du lancement de Super Mario Bros sur Famicom et NES et, selon quelques rumeurs, il semble que Nintendo prévoit de célébrer cette fois-ci. Non seulement verrons-nous la sortie de LEGO Super Mario, mais, selon quelques rapports, Nous verrons des remasters d’une grande partie du catalogue Super Mario Bros., ainsi que le lancement d’un nouveau titre.

Selon des sources proches de VGC, Nintendo prévoyait d’organiser un événement appelé The Super Mario 35th Anniversary lors de l’E3 2020, mais en raison du coronavirus, ils avaient besoin de changer leurs plans. Parmi les jeux mentionnés dans ce rapport, nous pouvons trouver une remasterisation de Super Mario Galaxy et un nouvel épisode de la série Paper Mario.

Un rapport d’Eurogamer soutient cette information, car des sources proches de ce site mentionnent que Nintendo travaille sur un remasterisation de Super Mario Galaxy, une édition Deluxe de Super Mario 3D World de Wii U et un nouveau jeu Paper Mario.

De même, il est mentionné que Super Mario 3D World comprendra une variété de nouveaux niveaux. Bien qu’aucun autre titre ne soit mentionné dans les rapports, il est dit que davantage de jeux 3D Mario recevront également le traitement de remasterisation. Pour sa part, Nintendo a répondu à ces informations, mentionnant que la société “ne commente pas les rumeurs et les spéculations”.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs d’un nouveau Paper Mario se font jour, mais des remasters possibles rendraient cette célébration assez spéciale.

Via: VGC et Eurogamer

