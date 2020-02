Rumeur: Netflix a déjà offert le rôle de Vesemir à Mark Hamill

Le portail de Nous avons couvert cela semble avoir obtenu des documents officiels sur la production de la deuxième saison de The Witcher qui révèlent que Netflix offert à Mark hamill le rôle de Vesemir pour la deuxième partie de l’histoire.

Bien que cette source spécifique se soit avérée fiable dans le passé, jusqu’à ce que nous ayons une confirmation officielle, nous devons prendre ces données avec réserve. Cela dit, l’acteur qui donne vie à Luke Skywalker a exprimé son intérêt à interpréter le mentor de Geralt. En fait, en 2018, le showrunner du programme, Lauren Hissrich, profilé Hamill pour le papier, en disant qu’il aurait fière allure.

Après cela, Hamill en plaisantant, il a répondu à un fan ce qui suit:

“Je ne sais pas de quoi il s’agit, mais je suis d’accord pour que je joue ce rôle.”

Grâce au prochain film d’animation, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous pouvons en apprendre davantage sur l’histoire de ce personnage. D’un autre côté, si vous voulez voir à quoi cela ressemblerait Hamill Dans cet article, consultez cette incroyable illustration.

Source: Nous avons couvert cela

.