RUMEUR: New Resident Evil est né du développement d’Apocalypse 3

Resident Evil est sur toutes les lèvres pour la récente sortie de Resident Evil 3 Remake. C’est un fait que Capcom travaille déjà sur l’avenir de la franchise. En fait, nous savons que le prochain épisode pourrait être révélé plus tôt que prévu, mais que pour une raison quelconque, cela mettrait les fans en colère.

Maintenant, de nouvelles informations viennent de sortir de ce que nous connaissons comme Resident Evil 8, le nouveau jeu de la série principale qui, apparemment, a eu une histoire de développement quelque peu curieuse. C’est du moins ce que dit DuskGolem, un utilisateur de Twitter qui a partagé divers détails du projet.

Révélé des détails présumés du développement de Resident Evil 8

Selon les détails, Resident Evil 8 est né du développement de Resident Evil Revelations 3 et Capcom a décidé d’en faire le prochain épisode principal de la saga. DuskGolem a précisé qu’il avait précédemment déclaré que Resident Evil 8 était dans des années, mais que cela avait changé.

La nouvelle livraison devrait être prête d’ici 2021 et constituer un lancement intergénérationnel. Leur début l’année prochaine serait possible grâce à la reprise d’une partie du travail effectué pour les supposées Resident Evil Revelations 3.

Les informations indiquent que Resident Evil 8 était déjà en développement depuis l’année dernière, mais il était loin d’être terminé. “Mais Capcom ne voulait pas d’un grand écart entre RE7 et RE8, donc ce titre a été mis de côté pour l’instant, et les tests internes ont été très positifs avec Revelations 3”, a déclaré DuskGolem.

La raison pour laquelle j’ai dit que RE8 était «à des années» plus tôt cette année est l’année dernière qu’une RE8 était en développement, et que celle-ci est à des années. Mais Capcom ne voulait pas d’un énorme fossé entre RE7 et RE8, donc ce titre a été poussé de côté pour le moment, et les tests internes ont été super positifs sur Rev 3.

Le filtre indique que les testeurs étaient très satisfaits du projet, alors Capcom a décidé de prendre une autre année pour y travailler et de le lancer en 2021 en tant que nouvel épisode principal. DuskGolem a noté que les fuites passées étaient vraies, mais que le projet avait subi des changements majeurs, donc certaines informations sont désormais obsolètes.

DuskGolem a souligné que tous les fans ne seront pas satisfaits du résultat, car le jeu offrira des changements importants au niveau de l’histoire, des ennemis et d’autres éléments. Le filtre indique que le titre sera en effet à la première personne.

Avant de finaliser, il faut préciser que Capcom n’a révélé aucun détail officiel sur le prochain match de la franchise. Pour cette raison, toutes les informations actuelles doivent être considérées comme une rumeur.

Resident Evil 3 Remake est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver toutes les informations qui s’y rapportent sur ce lien.

