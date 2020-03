Rumeur – Nous pourrions bientôt voir un RPG Harry Potter et une nouvelle annonce de jeu Arkham

Avalanche Studios pourrait bientôt annoncer le nouveau jeu Arkham ainsi que le jeu RPG Harry Potter.

Hier, nous avons couvert un article sur le jeu RPG Harry Potter, expliquant comment, en raison d’une liste d’emplois par les studios d’avalanche, nous pouvions voir une annonce pour le jeu bientôt, cependant, rien de concret n’était là pour dire à 100% que ce serait le Harry non annoncé Potter RPG jusqu’à maintenant c’est le cas.

Merci à l’utilisateur de Reddit u / DatClubbaLang96 qui a fait un travail acharné pour expliquer comment Avalanche Studios va bientôt annoncer le jeu RPG Harry Potter bientôt, non seulement cela, mais il semble que nous pourrions également voir une nouvelle annonce de jeu Arkham.

Donc, pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas l’année dernière, des images d’un jeu Harry Potter ont fait surface et depuis que les images ont fait surface, nous n’avions reçu aucune autre information sur ce qui se passait avec le jeu RPG Harry Potter. Vous pouvez regarder les images ci-dessous:

Puis, comme nous l’avons dit hier, il y avait une liste d’emplois indiquant une annonce pour le jeu à venir, mais il n’y avait rien de concret pour le confirmer, cependant, il y a quelques semaines, Jason Schreier, dans un DM sur Twitter, a confirmé que le jeu était en développement actif, mais il restait encore un certain temps avant sa sortie.

En outre, Shinboi602, qui est un bailleur bien connu, était dans une discussion sur Reset Era à propos du récent message sur la liste des emplois, dans lequel Shinboi602 a répondu au commentaire de quelqu’un qui a écrit: “ WB ne révélera pas non plus 2 jeux en un an. ” Dans lequel Shinboi602 a répondu: “Êtes-vous sûr?”.

Enfin, le concepteur principal d’Avalanche Software, Troy Leavitt, a confirmé que le jeu RPG Harry Potter sera bientôt annoncé:

Il ne nous reste plus qu’à attendre que les studios Avalanche annoncent le jeu Harry Potter ainsi que le nouveau jeu Arkham. Quoi qu’il en soit, faites-nous savoir ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

