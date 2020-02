Rumeur: Pedro Pascal jouerait dans le film de Bane

Joker C’est l’un des films pour adultes les plus réussis de tous les temps, dépassant le milliard de dollars pendant ses semaines au cinéma et battant Logan et Deadpool 2 au box-office. Comme indiqué précédemment, Warner bros. cherche à reproduire ce même succès avec d’autres méchants de Le cavalier de la nuit, et il semble que Bane Je pourrais être le prochain à accéder au grand écran.

Selon des sources proches du portail Nous avons couvert cela, Warner Il souhaite adapter l’histoire du personnage au cinéma et recherche un acteur latin pour lui donner vie dans cette nouvelle adaptation. Pedro Pascal, connu pour avoir joué Le Mandalorien Récemment, il est l’acteur préféré du producteur pour incarner ce méchant.

Mais ce n’est pas tout, il semble aussi que le prochain film de Matt Reeves, Le Batman, servirait de base à l’établissement d’un univers cinématographique centré autour de ce héros. Bien sûr, cela dépend avant tout du succès que peut avoir ce futur long métrage, mais cela n’a pas empêché Warner Vous allez déjà de l’avant avec vos plans.

Source: Nous avons couvert cela

.