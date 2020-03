Rumeur: Projets Silent Hill en développement

2020 sera-t-elle l’année de Silent Hill? (Image: Konami)

Il y a quelque temps, des informations ont fait surface sur Konami qui pourrait faire équipe avec Sony dans l’espoir de ressusciter la franchise Silent Hill. Mais maintenant, une source assez fiable, qui a également divulgué avec précision les précédentes nouvelles de Resident Evil, a réussi à faire la lumière sur les projets Konami. Et cela ne s’arrête pas là non plus. Des sources pourraient simplement suggérer que Kojima tient toujours Silent Hills près de son cœur et que le projet autrefois condamné pourrait toujours revenir. Bien sûr, nous le croirons quand nous le verrons.

Tout d’abord, nous avons le chapitre original de Silent Hill que Konami et Sony visent à poursuivre comme un vin vintage. On ne sait bien sûr pas si c’est la façon dont Sony persuade le titre de survoler le rack exclusif de la PlayStation 5. Mais les rumeurs suggèrent en effet que Sony divisera la facture au milieu et travaillera aux côtés de Konami pour reconstruire le segment mémorable du monde emblématique.

Deuxièmement, nous avons un type de jeu épisodique similaire à celui de Until Dawn. Mais les rumeurs suggèrent que malgré la coopération de Supermassive Games avec Konami, le projet a échoué et n’a pas encore déclenché la deuxième phase de la vie. Et, comme pour le troisième projet, eh bien, nous allons simplement vous laisser les mots “P.T” et “Hideo Kojima”. Nous vous laisserons comprendre le reste. La dernière chose que nous voulons est de vous nourrir d’un faux optimisme de résurrection alors qu’il ne reste vraiment que des cendres.

Silent Hill est sans aucun doute une référence sur les œuvres d’horreur et est toujours, à ce jour, une série rentable, remarquable et emblématique. Il y a toujours un énorme potentiel dans l’anthologie de chapitres passionnants, et cela n’aurait de sens que pour Konami, Sony et tout développeur de s’impliquer et d’aider à le recréer. Je veux dire, prenez Resident Evil, par exemple; regardez à quel point ces chapitres remasterisés font bien en termes de ventes et de popularité. Il serait dommage de laisser passer l’occasion de remodeler Silent Hill et même d’y ajouter des ajouts volumineux pour les fans affamés.

2020 bat son plein et les développeurs ambitieux s’efforcent de façonner de nouveaux mondes. Mais, pour Silent Hill, ce sont peut-être les mondes plus anciens qui s’avèrent être ceux qui prennent d’assaut la communauté. Nous devrons simplement croiser les doigts et espérer que les rumeurs sonnent vrai. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons au courant.

Que pensez-vous de quelques nouveaux projets Silent Hill? Seriez-vous excité pour un retour à Kojima? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et assurez-vous de passer par notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités.

