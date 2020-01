Rumeur: Prolific Leaker dit que nous aurons du papier Mario et un métroid 2D cette année

Il y a eu un certain nombre de rumeurs liées à Nintendo récemment et maintenant le sabre “prolifique” Sabi – qui a un palmarès respectable, pourrait-on ajouter – prétend qu’il y aura un Paper Mario jeu sorti cette année (vraisemblablement pour Switch), qui “remonte à ce qu’il était”, avec un jeu 2D Metroid apparemment “lié” à l’original de Game Boy Advance, Metroid Fusion. Ci-dessous, les informations exactes partagées sur Twitter:

Après y avoir étudié un peu, je le trouve suffisamment fiable pour compléter les mentions de Paper Mario et Metroid (pas prime 4) pour 2020. Je tweeterai les détails que je soutiens sur la base de discussions que j’ai eues. – Sabi (@ New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Paper Mario revenant à comment c’était, en 2020— Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Le jeu 2D Metroid semble en fait être lié à Fusion, il semble également qu’il soit défini pour cette année.— Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

La personne que je connais est légitime a mentionné qu’il s’agissait d’une suite, je crois.— Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Si cette rumeur s’avérait être quelque chose de plus, ce serait certainement une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo. La série Paper Mario a du mal à répondre aux attentes depuis la sortie de GameCube en 2004 (Paper Mario: The Thousand Year Door) et Metroid Fusion – sorti en 2002 – est facilement l’un des meilleurs jeux Metroid de tous les temps.

Quant à la personne derrière cette rumeur, elle a un solide bilan et est connue pour avoir divulgué un certain nombre d’histoires majeures l’année dernière avant l’E3. Ils ont même reçu un cessez-le-feu de la part d’un avocat représentant Nintendo, pour éviter tout dommage supplémentaire.

Mais que pensez-vous de cette rumeur? Aimeriez-vous que Paper Mario revienne à ce qu’il était? Que diriez-vous d’une autre aventure avec Samus liée à Metroid Fusion? Comme toujours, partagez vos réflexions ci-dessous.

.