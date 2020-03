RUMEUR: Quelque chose lié à Death Stranding serait révélé cette année

Il semble que Hideo Kojima toujours pas fini avec Échouement de la mort, car apparemment, le créateur travaille sur quelque chose en rapport avec sa nouvelle propriété intellectuelle et pourrait être révélé cette année. Nous ne savons pas exactement ce qu’il fait Kojima, mais beaucoup évoquent la possibilité d’un DLC ou d’une sorte d’extension pour l’histoire.

Les informations proviennent de l’initié Joueur esthétique, qui s’est avéré être une source fiable de fuites dans le passé. Cet utilisateur a également récemment révélé la possibilité que Sony vous cherchez une alliance entre Kojima Productions y Konami travailler sur un nouveau Silent Hill. Cependant, dans le cas de Échouement de la mortIl ne sait pas trop ce qui pourrait arriver.

Une source proche de Gamer esthétique Il a dit qu’il avait entendu parler d’un projet Échouement de la mort, mais n’a pas pu fournir plus de détails. Auparavant, Sony Il a sorti DLC pour ses exclusivités, mais pas constamment. Par exemple, Horizon: Zero Dawn et Marvel’s Spiderman ils avaient mais Dieu de la guerre non D’un autre côté, il est également possible que ce soit un type de soutien à la VR ou plusieurs fonctionnalités multijoueurs. Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer jusqu’à ce que nous ne disposions d’aucune information officielle.

Source: AestheticGamer

.