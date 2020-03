Rumeur: Resident Evil 3 Remake pourrait arriver sur Nintendo Switch

Resident Evil 3 Remake est l’un des titres les plus attendus d’avril de cette année. Cette réinvention du jeu PS1 classique frappera PlayStation 4, Xbox One et PC, laissant encore une fois les utilisateurs de Nintendo Switch sans la possibilité de profiter de cette expérience terrifiante. Cependant, cela pourrait changer, grâce à une ligne de code suggère l’arrivée de Resident Evil 3 Remake sur la console hybride.

Grâce aux données d’exploration, une ligne de code a été trouvée suggérant que les joueurs pourront visiter la boutique numérique Nintendo Switch. Bien que pour le moment la société n’ait rien mentionné sur une version pour cette plateforme, Il semble que Capcom ait au moins envisagé d’apporter le jeu à Switch à un moment donné.

Une autre alternative est que, similaire à ce qui s’est passé avec Resident Evil 7 au Japon, RE3 Remake est disponible via un service cloud et de streaming. Capcom n’a pas encore publié de communiqué officiel. Nous ne pouvons qu’attendre et voir si cette rumeur devient réalité.

En parlant de Resident Evil 3 Remake, la démo de ce titre est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC. De même, le couteau dans cette réimagination sera incassable.

Via: Fiez-vous à l’horreur

.