RUMEUR: Retard du Cyberpunk 2077 en raison des performances sur les consoles

Keanue Reeves attend de retirer ses lunettes pour la sortie de Cyberpunk (Crédit: CD Projekt Red)

Le développement de jeux est une tâche difficile et complexe que seules les personnes qui l’ont fait peuvent témoigner du processus provoquant des maux de tête. Une rumeur provenant d’une publication polonaise, Altchar, qui a obtenu des informations d’un autre initié polonais, Borys Niespielak, affirme que la raison du récent retard de Cyberpunk 2077 est due à ses performances sur Xbox One et PlayStation 4.

Dans un podcast, Niespielak a parlé des mauvaises performances sur la Xbox One d’origine est un problème majeur. Ses sources lui ont dit que si “ce problème avec Xbox n’a pas été résolu d’ici janvier 2020, la date de sortie doit être reportée”. Ce n’est qu’une console qui est spécifiquement appelée, mais la base PS4 est la même. Le statut de la Xbox One S, Xbox One X et PS4 Pro n’est pas confirmé, mais il est suffisamment significatif sur les modèles de base que le jeu a été poussé plus loin dans l’année.

CD Projekt Red a indiqué que le jeu est techniquement prêt et jouable mais a besoin de temps supplémentaire pour le peaufiner, ce qui le mènera d’une version d’avril au 17 septembre. Le studio n’a pas confirmé que ce problème a entraîné un retard, alors prenez tout ici avec un grain de sel. Niespielak a beaucoup de respect dans l’industrie en Pologne, bien qu’il ne soit pas aussi connu dans d’autres parties du monde.

