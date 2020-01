Rumeur: Sakurai aurait pu suggérer qui est le Super Smash Bros.Ultimate 5th DLC Fighter

Il semble que Masahiro Sakurai aurait pu laisser un énorme indice au prochain combattant DLC pour Super Smash Bros.Ultimate.

L’analyste de l’industrie des jeux vidéo, Daniel Ahmad, a repéré quelque chose qui aurait pu révéler l’identité du personnage du 5th Fighter Pass. Si vous regardez l’image ci-dessous, vous remarquerez que Sakurai tient trois doigts:

Cela pourrait peut-être faire référence à cette photo de Suda51 levant trois doigts à côté de Sakurai. Les deux sont de bons amis dans la vraie vie.

Comme Suda51 est responsable de la série No More Heroes, il est fort possible que le prochain combattant soit Travis.

Qu’est-ce que tu penses?

Merci, Brandon.

