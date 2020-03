RUMEUR: Sony est déçu par les mauvaises ventes de Death Stranding

Malgré le battage médiatique qu’il a généré pendant le processus de développement, Death Stranding n’y a pas survécu et a généré des opinions partagées entre les médias et la communauté. Cependant, au-delà de ce qui se passe dans ce domaine, il semble qu’il y ait des problèmes majeurs concernant la relation de Kojima Productions avec Sony Interactive Entertainment en raison des mauvaises ventes du jeu et dont les revenus ne répondent pas à l’investissement réalisé, une histoire que Hideo Kojima Il vivait déjà avec Konami et Metal Gear Solid et il pourrait revivre cette nouvelle étape.

Selon des informations publiées par le célèbre initié de Capcom, Dusk Golem, sur ResetEra, des sources ont révélé que Sony était très déçu par les performances de Death Stranding sur le marché, car bien qu’il ait pris un bon départ, peu de temps après son lancement, tout il s’est effondré et même, comme il se rapporte, il y a 3 millions d’exemplaires dans les entrepôts qui ont causé des ennuis dans l’entreprise.

De plus, l’initié indique que Sony et Kojima Productions ont eu des frictions pendant le développement de Death Stranding, car la société voulait que le titre soit plus terrifiant et sombre en termes de proposition et, au début, ce n’est que lorsque Kojima Productions a décidé de redémarrer le projet en changeant Le point de vue. Cela dit, SIE aurait exprimé à certaines occasions son mécontentement envers l’équipe dirigée par Hideo Kojima, notamment pour l’argent qui était investi dans une proposition qui, selon elle, n’aurait pas la réponse souhaitée sur le marché.

Sony parierait sur Silent Hill pour récupérer l’investissement de Death Stranding

En revanche, les informations indiquent que ce qui s’est passé avec Death Stranding aurait motivé Sony à rechercher l’IP de Silent Hill avec Konami, il n’est pas spécifié que ce soit en tant qu’achat ou licence temporaire, de sorte que Hideo Kojima sera en charge du projet. En ce sens, l’objectif serait que, profitant du battage médiatique généré par Silent Hills après son annulation, Sony chargerait Kojima Productions de faire un nouvel acompte de l’IP, ou au cas où ils ne l’obtiendraient pas, un jeu d’horreur. La différence cette fois, selon des sources, est que le projet aurait un budget limité et Sony chercherait à faire beaucoup avec peu et ferait appel à utiliser le nom de Silent Hill et le bien connu “A Hideo Kojima Game” comme éléments qui attirent les joueurs.

Kojima a vécu une histoire similaire avec Konami et Metal Gear Solid

Comme vous le savez, ce type d’informations doit être pris avec réserve car il n’est pas officiel. Cependant, on sait que l’histoire de Kojima et Konami s’est mal terminée après les excès de développement dans lesquels la création est tombée avec les livraisons de Metal Gear Solid qui ont suivi le premier titre, donc chaque projet a généré Les engagements financiers que Kojima a dû gérer et respecter pour le prochain match jusqu’à ce que la relation atteigne son point de plus grand conflit avec Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

De même, il convient de mentionner que, à part ce qui a été rapporté par le NPD Group en novembre 2019 où il occupait la septième position, rien n’a été mentionné au sujet des ventes de Death Stranding, et Sony n’a pas fait référence au jeu Kojima en ces termes. , comme cela s’est produit avec d’autres exclusivités. Cela dit, le jeu a rapidement rompu l’exclusivité avec la PS4 et se prépare à faire ses débuts sur PC le 2 juin, une décision qui donne également matière à réflexion quant aux performances du jeu sur le marché.

Death Stranding est disponible sur PS4 et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au dernier jeu de Hideo Kojima et Kojima Productions, ainsi que notre critique écrite.

