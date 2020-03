Rumeur: Sony pourrait attaquer Konami pour Castlevania, Metal Gear et Silent Hill IP

Konami et Nintendo remontent loin. Il est très discutable que le premier ait connu le succès qu’il a connu au fil des ans sans la NES, comme des titres tels que Castlevania, Gradius et Contra tous ont trouvé un public réceptif sur le système. De même, vous pourriez faire valoir que la NES (sans parler de la SNES et de Game Boy) a profité massivement de l’excellent logiciel de Konami.

Cependant, si l’on en croit une nouvelle rumeur – et nous devrions probablement souligner que nous sommes actuellement sur la clôture – alors la connexion de Nintendo avec certaines des principales franchises de Konami risque d’être complètement rompue.

Des rapports suintant de 4chan (oui, nous le savons) ont déclaré que Sony cherchait à acheter le Metal Gear Solid, Silent Hill et Castlevania IP de Konami. La source n’est pas celle à laquelle nous accordons normalement une attention particulière, mais ce qui est intéressant, c’est que le site Web Jack of All Controllers a déclaré que l’histoire avait été vérifiée par “d’autres sources”. Ajoutez à cela la rumeur selon laquelle Sony finance activement de nouveaux titres Silent Hill, et ce qui était auparavant des potins facilement rejetables devient soudainement quelque chose digne d’un peu plus de considération (exactement combien plus est à débattre).

En effet, comme le dit le vieil adage, il n’y a pas de fumée sans feu. Konami n’est plus la société qu’il était et a déplacé son attention du développement de la console AAA vers les jeux pour smartphones, PSE et l’effort spéculatif à petit budget, comme Super Bomberman R et Contra: Rogue Corps. Sa tentative de tirer parti de Metal Gear sans le créateur Hideo Kojima nous a donné le lugubre Metal Gear Survive, et cela n’a rien fait de significatif avec Castlevania ou Silent Hill depuis des années. Une offre attrayante de Sony pourrait bien convaincre la société de se séparer de ces franchises notables, surtout si une sorte d’accord de redevance était sur la table. Il convient également de noter que c’est Sony et non Konami qui a fait le gros du travail lors de la récente Requiem collection pour la PS4, qui montre peut-être combien Sony pense de la série Castlevania dans son ensemble.

Mais, de retour dans le monde réel, nous ne sommes pas entièrement sûrs que cela se produira. Peut-être que Sony a fait une offre et que le mot est sorti. Est-ce à dire que Konami dirait oui? Ce n’est peut-être pas aussi probable, d’autant plus que Castlevania a encore un certain poids (comme en témoigne la série animée Netflix bien accueillie) et Metal Gear pourrait se joindre à Sonic et Detective Pikachu comme un succès au box-office dans un avenir proche.

Devrions-nous classer celui-ci sous la rubrique “ Pensée de fanboy pieux ”, étant donné que Sony, propriétaire de Metal Gear, pourrait potentiellement ouvrir une voie à Kojima pour retravailler la série? Ou pensez-vous que c’est exactement le genre de chose que le Konami de 2020 ferait? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.