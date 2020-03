Rumeur: Sony prévoit d’acheter Metal Gear, Castlevania et Silent Hill à Konami

Il y a quelques jours, il a été rapporté que Sony Interactive Entertainment Je travaillais sur deux séries de Silent Hill; un tout nouveau développé par SIE Japon, et l’autre, était une résurrection de l’annulé Silent Hills qui était sous la direction de Hideo Kojima avec Norman Reedus en tant que protagoniste. Mais il semble que Silent Hill n’est pas la seule IP de Konami que la technologie japonaise veut récupérer, car une nouvelle rumeur suggère qu’ils ont déjà jeté leur dévolu sur Castlevania y Engrenage en métal aussi.

En janvier de cette année, un ancien employé de Konami révélé par 4chan Quoi Sony Je cherchais à acheter ces trois franchises, cependant, en raison de la faible crédibilité de la rumeur et de la plateforme sur laquelle elle était partagée, elle n’avait pas beaucoup d’importance. Maintenant, quelques mois plus tard, cette rumeur semble avoir gagné un peu plus de terrain depuis le portail Fiez-vous à l’horreur et maintenant, Jack de tous les contrôleurs, Ils ont corroboré les informations avec leurs proches sources.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la saga de Silent Hill reviendrait avec deux nouveaux jeux. Engrenage en métal serait à nouveau sous la direction de Kojima, mais exactement ce qu’il aurait pu planifier avec la saga est inconnu. Oui Castlevania ce serait un redémarrage total de la franchise, avec un titre qui combinerait des éléments de Bloodborne y Seigneurs de l’ombre.

Comme pour toutes les rumeurs, ces informations doivent être prises avec réserve jusqu’à ce qu’elles aient quelque chose d’officiel. Cependant, le fait que les informations aient été corroborées par trois sources différentes donne certainement une certaine crédibilité à la rumeur, mais nous ne devons pas encore nous faire d’illusions.

Source: Jack de tous les contrôleurs

