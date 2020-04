Rumeur: Sony prévoyait de révéler la PS5 en mai

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

20/04/2020 17:45

Sony ne révélant toujours pas la Playstation 5 complètement, mais la technologie japonaise a déjà partagé quelques détails sur cette prochaine console, ainsi qu’un premier aperçu de son contrôle, le DualSense. Avec la situation des coronavirus, il est difficile de prédire quand nous aurons un événement qui nous montrera ce nouveau matériel, bien qu’une rumeur récente suggère que cet événement est plus proche de ce que l’on croit.

Le portail du jeu vidéo VGC a rapporté que Sony J’avais l’intention de révéler PS5 en mai, cependant, un changement de dernière minute suggère que la divulgation pourrait être retardée en raison de la crise COVID-19. Cette même source garantit également que Microsoft plusieurs conférences numériques sont prévues pour le mois de mai et seront entièrement Xbox Series X.

Sony a répété à plusieurs reprises que malgré tout, le PS5 Il est encore prévu de faire ses débuts plus tard cette année, et nous nous rapprochons de plus en plus de sa fenêtre de sortie, il n’est donc pas difficile de spéculer qu’une révélation officielle pourrait être au coin de la rue.

Source: VGC

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

