RUMEUR: Sony rencontre des difficultés pour offrir un prix abordable sur PS5

Pour certains secteurs, il est étrange que Sony Interactive Entertainment garde le silence sur la PlayStation 5, en particulier à une époque favorable à la marque après le succès impressionnant de la PS4. Cela a fait penser que quelque chose se passe à l’intérieur de la division, bien que rien ne soit officiel jusqu’à présent. Il y a quelques jours, des informations sont apparues sur la raison pour laquelle le prix possible de la nouvelle console n’a pas été révélé, mais apparemment, il y a d’autres situations qui influencent.

Il y a quelques instants, le journaliste Takashi Mochizuki a publié dans Bloomberg des informations sur les difficultés que traverserait SIE pour fixer un prix accessible à la PS5, compte tenu du fait que le marché et les acteurs espèrent que cela ne va pas si loin du prix standard des consoles comme PS4 dans ses débuts et PS4 Pro aujourd’hui. En ce sens, Mochizuki a souligné des informations provenant de sources fiables qui indiquent qu’à l’heure actuelle, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 USD par unité, un chiffre qui a soudainement augmenté en raison d’une récente pénurie de composants nécessaires.

À cet égard, le journaliste affirme que le principal problème du SIE pour la fabrication de PS5 à l’heure actuelle est lié à l’approvisionnement adéquat en mémoires DRAM et NAND, composants qui ont été demandés en grandes quantités par des sociétés telles que Samsung pour la fabrication de ses nouvelle génération d’appareils mobiles, une situation récente qui a désavantagé les fabricants de consoles, tout comme Switch.

De même, Mochizuki souligne qu’un autre des facteurs qui ont fait augmenter le coût de production de PS5 est celui du type de ventilateur qui sera utilisé, car il existe des informations qui font référence à la décision de SIE de miser sur un produit avec une plus grande capacité à dissiper adéquatement la chaleur qui Il est généré à l’intérieur de la console.

Enfin, les informations révèlent une division présumée au sein de Sony concernant la voie que le modèle commercial PS5 devrait emprunter, car il existe des secteurs qui se sont engagés à vendre la console à perte, faisant appel à la période de transition qui comprendrait un environnement partagé avec PS4. et à la plus grande importance dans le nombre d’utilisateurs de ses services et plateformes que celle des consoles vendues. Dans le même temps, la direction financière de Sony aurait demandé à SIE une plus grande transparence et une divulgation publique des détails sur la console et son prix, ce qui générerait beaucoup de pression dans la division, et on ne sait pas encore combien de consoles ils fabriqueront et lanceront. Au début.

