Rumeur: Super Mario LEGOs fera ses débuts en août à 70 $

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/2/2020 6:31 pm

Il y a quelques semaines, Nintendo et LEGO Les ensembles charismatiques de Super mario bros… Certes, nous avons tous été impressionnés par la façon dont ces chiffres fonctionnaient, mais il y avait deux questions auxquelles les deux sociétés sont restées sans réponse: quand seront-elles mises en vente et à quel prix? Eh bien, maintenant, il semble que nous ayons déjà ces réponses.

Un initié présumé de Cible révélé au portail GoNintendo que les informations internes du magasin avaient le lancement de ces ensembles répertoriés pour le 1er août 2020, bien qu’il puisse facilement être un espace réservé. Quant au prix, il était de 70 dollars, un chiffre qui semble un peu plus crédible compte tenu de tout ce que ces jouets peuvent faire. On ne sait pas combien d’ensembles seront disponibles lors du lancement, ainsi que ce que chacun comprend.

La chose la plus sûre est que Nintendo révéler plus d’informations sur ces LEGO en juin. Comme nous le savons déjà, E3 ne sera pas réalisée cette année par le coronavirus, mais probablement le Big N Parlez-nous de toutes vos nouvelles via une conférence numérique ou quelque chose de similaire.

Source: GoNintendo

Est-ce à cela que ressemblera la PS5 dans sa boîte?



Sony assure que le système de refroidissement de la PS5 ravira les fans

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.