Rumeur: Super Nintendo World Mario Kart Ride Track Layout And Scenes Leaked

Parmi toutes les attractions prévues pour figurer dans les parcs à thème Super Nintendo World du monde entier, Mario Kart Ride est le seul qui apparaîtra dans chaque version du parc.

Bien que les informations officielles soient rares, il y a eu un certain nombre de fuites et de rumeurs concernant la disposition des pistes de Mario Kart, les scènes et même certaines des technologies qui seront utilisées pour améliorer l'expérience.

Compte tenu de toutes ces rumeurs, le point de vente Parkstop a rassemblé à quoi pourrait ressembler la version finale du trajet Mario Kart, dont ils discutent dans la vidéo ci-dessous:

Super Nintendo World ouvrira officiellement ses portes au Japon à l'été 2020.

