Rumeur: System Shock 3 peut être annulé, Commentaires d’un développeur

Rumeur: le choc du système 3 pourrait être annulé, commentaires d’un développeur

La franchise System Shock est un joyau PC bien-aimé qui est inactif depuis des années. Puis soudain, le 8 décembre 2015, un site est apparu. Cela l’a taquiné pendant 5 jours, affichant chaque jour une certaine variation de “elle est de retour” et le numéro 3. Puis finalement il a été annoncé OtherSide Entertainment, un studio formé d’anciens studios de verre et de développeurs irrationnels prendrait les rênes pour une suite complète . De plus, un redémarrage du System Shock d’origine a également été annoncé l’année dernière. Inutile de dire que les fans à venir en 2020 avaient beaucoup à attendre. Un développeur a suggéré que ce n’était plus le cas

L’annonce:

Le 31 janvier 2020, lorsqu’un utilisateur a demandé si le projet avait été abandonné, un développeur a révélé sur le codex RPG:

Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais l’équipe n’y travaille plus.

Il a ensuite déclaré qu’il ne pouvait pas en dire plus pour le moment car un accord de non-divulgation (NDA) l’empêche de parler davantage du sujet. Les utilisateurs ont essayé de contacter Warren Spector, le directeur des jeux OtherSide, sur Twitter, mais n’ont toujours pas reçu de réponse. Le manque d’informations et de réponses est inquiétant pour l’avenir, ce qui signifie probablement qu’ils n’ont pas encore décidé comment réagir.

Ce que cela pourrait signifier:

Si ce qui est dit est supposé être vrai, System Shock 3 va se produire au cours de la prochaine année. Il sera soit entièrement annulé (inévitablement récupéré par quelqu’un d’autre à l’avenir), soit ils ont remplacé l’équipe par une nouvelle équipe. Quoi qu’il en soit, cela signifie une longue attente pour le prochain épisode de System Shock. Sur une note plus optimiste, le redémarrage de System Shock a été confirmé pour une version début 2020, nous pouvons donc l’attendre pour l’instant.

