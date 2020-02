Rumeur: The Modern Warfare Battle Royale sera gratuit pour tout le monde

Par Rodolfo León

17/02/2020

Le mode Battle Royale pour Call of Duty: Modern Warfare C’est l’un des pires secrets gardés dans l’industrie du jeu vidéo, et il semble que nous ayons maintenant tous les détails avant même sa divulgation officielle. D’accord avec VGC, la collaboration entre Logiciel Infinity Ward et Raven Il sera disponible début mars et le mieux est qu’il puisse arriver gratuitement pour tous les utilisateurs.

Le portail mentionne que ce mode de jeu prévu fera ses débuts en tant que patch pour Guerre moderne et comme une extension individuelle que vous pouvez télécharger depuis chaque magasin numérique. Ceux qui choisissent de faire ce dernier auront la possibilité d’acheter le jeu complet, ce qui débloquera la campagne et le multijoueur compétitif.

Si vous voulez voir un peu le gameplay divulgué de cette Battle Royale, puis suivez ce lien.

Source: VGC

